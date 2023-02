Leica omaggia James Bond con la sua nuova D-Lux 7 Edizione 007

Chi conosce il marchio Leica sa bene che nel corso della sua storia sono esistite centinaia di varianti speciali delle sue macchine fotografiche - ed escono ancora oggi (guardate la nuova Leica Q2 Ghost by Hodinkee). Vogliamo infatti parlarvi della nuova Leica D-Lux 7 Edizione 007.

L’agente segreto britannico affascina il pubblico di tutto il mondo sin dal 1962, ovvero da quando Sean Connery ha debuttato nei panni di James Bond in Licenza di Uccidere. L’ultima avventura di 007, cronologicamente parlando, è stata invece No Time to Die del 2021, con Daniel Craig arrivato alla sua quinta interpretazione.

Leica omaggia ora il mondo dell’agente segreto con una D-Lux 700 Edition che si distingue per via del suo design caratteristico (la copertura dell’obiettivo ricorda infatti la celebre canna di pistola delle sigle cinematografiche) e una fondina da spalla. Non solo: il rivestimento della fotocamera è realizzato con un materiale all’avanguardia rifinito con un fine motivo a rombi, inoltre sulla piastra superiore troviamo l’incisione “007”.

Volete conoscere il prezzo di questa piccola meraviglia per appassionati di 007? Leica vende la sua D-Lux 7 Edizione 007 a 2.025 euro. Tecnicamente la fotocamera offre un sensore 4/3 da 17 MP, funzionalità Bluetooth/WiFi, un luminoso obiettivo incorporato Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH equivalente a un 24-75mm.

Se amate il mondo Leica e la fotografia analogica, vi segnaliamo anche che Leica ha lanciato una nuova M6 a pellicola.