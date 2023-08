Questa Leica M6 in vero legno è prodotta in soli 20 pezzi ed è un sogno

La casa d'aste Leitz Photographica Auction di Leica ha messo in mostra un pezzo da collezione in un'edizione che definire limitata sarebbe riduttivo. La distribuzione sarà altrettanto limitata, così come il prezzo... per ora ve lo lasciamo immaginare!

Le fotocamere Leica hanno scritto la storia della fotografia mondiale e hanno influito in maniera determinante sull'evoluzione di questa passione sia su dispositivi dedicati che nel mondo della tecnologia, con le sue partnership di successo dapprima con HUAWEI e successivamente con Xiaomi. Per celebrare la sua storia, su Leitz Photographica Auction, Leica propone periodicamente delle edizioni limitate, prodotte a mano e a tiratura bassissima. È il caso della splendida M6 "smaltata" di cui vi parliamo oggi, con rinforzo in vero legno. Si tratta di un set prodotto in appena 20 esemplari e prende il nome di Leica M6 "Leitz Auction", costituito da una camera Leica M6 e da un obiettivo Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH., entrambi con finitura smaltata nera.

Il classico "bollino" Leitz troneggia sul frontale come pezzo realizzato a parte in oro massiccio, mentre il robusto corpo in legno è prodotto con un'impiallacciatura di noce. Il prezzo, come dicevamo prima, l'abbiamo lasciato per la fine, dato che non è assolutamente per tutte le tasche. Per portarsi a casa uno dei 20 esemplari prodotti di questa M6 "Leitz Auction", saranno necessari 25.980 euro e si potrà acquistare solo a Leica Camera Classics a Vienna.