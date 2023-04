Leica celebra i 100 anni Disney con una speciale Q2 in edizione limitata

La magia del mondo Disney è pronta a incontrare la qualità assoluta dei prodotti Leica: l'azienda tedesca ha infatti annunciato la nuova Leica Q2 Disney "100 Years of Wonder".

Stando alle parole di Leica, si tratta della partnership perfetta poiché con il marchio americano condivide la passione per la narrazione, associata a una visionaria esigenza di qualità. Anche se non molti lo sanno, per rivoluzionare le tecniche del cinema d'animazione Walt Disney in persona ha utilizzato sin dagli esordi prodotti Leica. Disney ha animato gli storyboard dei cartoni animati con fotocamere e proiettori Leica, motivo per cui ora la società tedesca ha intenzione di celebrare il 100esimo anniversario della Disney con la Q2 "100 Years of Wonder".

La simbiosi tra Disney e Leica è stata così forte che sin dagli esordi, parlando di tecniche di animazione, si è coniato il termine "Leica Reel", ovvero una tecnica di storyboard che unisce illustrazioni e colonna sonora (mentre oggi lo stesso termine Reel viene utilizzato dai social network per indicare brevi storie video).

Oggi questa unione viene omaggiata da una speciale Leica Q2 ricoperta dei disegni di Topolino, il personaggio più noto della Disney, illustrazioni di Don Towsley che risalgono al 1937. La tiratura è ovviamente extra limitata, ci saranno soltanto 500 esemplari della Leica Q2 Disney "100 Years of Wonder", disponibili a partire da fine aprile 2023. Il prezzo di questa speciale Leica Q2 è di 6.300 euro.