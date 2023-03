LEGO, dall'Anello di Sauron a Super Mario è questione di... mattoncini

Il set LEGO di Gran Burrone non sarà l'unica meraviglia del 2023 in tema di mattoncini: in occasione del MAR10 Day, infatti, l'azienda ha annunciato il nuovo set dedicato alla battaglia nel castello di Skelobowser.

Il pack di espansione dedicato a Skelebowser sembrerebbe a prima vista perfetto per fare compagnia al set LEGO del potente Bowser, uno dei più grandi dedicati al mondo di Super Mario, anche se sarà di dimensioni decisamente più contenute. Parliamo di 1.321 pezzi, per un prezzo di 104,99 euro, molto più abbordabile di set più impegnativi come quello dedicato al Signore degli Anelli. La disponibilità per l'acquisto è fissata per il 1 agosto 2023 nei negozi fisici e sul sito ufficiale LEGO.

A parlare per la compagnia è stato Didier Adani, Senior Interactive Play Designer per LEGO Super Mario, il quale ha spiegato che "nel Gruppo LEGO celebriamo l'universo di Super Mario ogni giorno, ma siamo lieti di presentarvi qualcosa di speciale per celebrare il MAR10 Day", anche se non ha voluto rivelarci "cosa si nasconde dietro la porta". Quello di Skelebowser non sarà l'unico innesto nella collezione tematica dedicata al nostro amato baffetto: in occasione del MAR10 Day, infatti, è stato annunciato Donkey Kong nell'universo LEGO Super Mario, il cui approdo sugli scaffali è fissato per ottobre del 2023.