LEGO x Tesla, i fan vogliono il crossover: il modellino LEGO Ideas è un successo!

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio della Torre degli Avengers in versione LEGO, che rappresenta forse il più bel prodotto "crossover" tra LEGO e un'altra IP di sempre. Ora, però, i fan vogliono la collaborazione tra LEGO e Tesla: il modellino del Tesla Center ha raccolto ben 10.000 Supporters su Lego Ideas!



Il Tesla Center, infatti, è stato pubblicato su LEGO Ideas dall'utente AirBricks95 il 7 marzo, e nel giro di meno di nove mesi ha già raccolto i 10.000 Supporters necessari per essere preso in considerazione per la pubblicazione da parte della casa dei mattoncini danesi. Un successo enorme, specie se consideriamo che, salvo casi eclatanti, un set LEGO Ideas impiega almeno un anno per arrivare a 10.000 like.



Ora, dunque, la palla passa a LEGO, che dovrà valutare se commercializzare il prodotto così com'è, se modificarne leggermente l'aspetto o se cestinarlo. Molto, in questo caso, dipenderà dalla disponibilità di Tesla a concedere l'utilizzo del proprio nome e del proprio marchio per il modellino, ma siamo certi che, magari con un po' di lavoro, il set potrebbe essere un'ottima aggiunta ai prodotti LEGO Technic.



Quella realizzata da AirBricks95, comunque, è una riproduzione in scala di un centro Tesla, che comprende l'edificio principale, con tanto di concessionaria dalle vetrate trasparente e sistema di ingresso e uscita per i veicoli, di colonnine di ricarica per le auto elettriche e di ampio parcheggio frontale illuminato da dei lampioni. Completano il diorama tre automobili Tesla e un Cybertruck, tutti di colori diversi.



Il creatore del set lo ha descritto spiegando: "benvenuti nel Tesla Center! Il mondo sta cambiando e i veicoli elettrici stanno arrivando sulle nostre strade. Con questo set, i vostri bambini potranno costruire il cambiamento. Il set è completamente modulare e ispirato ai Centri Tesla, perciò può essere perfettamente inserito nei modellini modulari esistenti [come quelli della serie LEGO City, ndr]. Il set comprende uno spazio dedicato alla vendita dei veicoli Tesla con due porte che possono essere aperte e chiuse, uno spazio adibito a parcheggio con tre Tesla Supercharger e quattro veicoli: una Model Y, due Model S e un Cybertruck".