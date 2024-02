LEGO x Interstellar, la collaborazione diventerà mai realtà? Il set LEGO Ideas fa sognare

Il 2024 sarà un anno "spaziale" per LEGO, e anche la community di LEGO Ideas sta dando il suo apporto in termini di set e modellini astronomici. Non è dunque un caso che questo set Ideas di Interstellar abbia raggiunto 10.000 Supporter nel giro di pochissime settimane: ora potrebbe essere pubblicato dalla casa danese dei mattoncini.



Il set, che potete vedere sul portale LEGO Ideas, si intitola semplicemente "Interstellar" ed è stato realizzato da Minibrick Productions. Il modellino ha raggiunto i 10.000 Supporters a inizio febbraio, dopo una cavalcata durata pochissimi mesi: la sua pubblicazione su LEGO Ideas risale a settembre 2023, dunque è arrivato al traguardo dei 10.000 "like" in soli sei mesi. Mediamente, un progetto di qualità richiede tra i 12 e i 18 mesi per ottenere un numero sufficiente di Supporter.



Come ci hanno mostrato i set vincitori del concorso LEGO Ideas 2023, però, non è detto che LEGO Interstellar diventi realtà: il modellino verrà sicuramente preso in esame dall'azienda di Billund, ma diverse ragioni potrebbero infine farla propendere verso l'accantonamento del progetto. In questo caso, per esempio, c'è l'incognita dei diritti editoriali del film di Christopher Nolan, che potrebbero non essere concessi così facilmente per un set LEGO.



In ogni caso, Minibrick Productions spiega che il suo set "vi porterà ad esplorare le profondità dello spazio con la navicella Ranger di Interstellar! Il set contiene la navicella Ranger e delle minifigure di Cooper, della dott.ssa Brand, di TARS e di CASE. La Ranger è fatta di 532 pezzi e contiene degli interni decorati, un tetto che può essere rimosso per vedere meglio gli interni, un portellone posteriore che può essere aperto e chiuso dai giocatori, e una serie di accessori extra che vi saranno utili nell'esplorazione di mondi lontani".