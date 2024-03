LEGO x Dungeons & Dragons è realtà: immagini e specifiche del nuovo, enorme set!

Dopo i primi teaser del set LEGO a tema Dungeons & Dragons, finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale: il nuovo diorama ambientato nel mondo di D&D è stato svelato dalla compagnia dei mattoncini danesi e arriverà prestissimo nei LEGO Store e online. L'unico problema? Costerà davvero tantissimo!

Il modellino si chiamerà Dungeons & Dragons: Il Racconto del Drago Rosso e verrà rilasciato il 4 aprile 2024 su LEGO Store e presso i principali rivenditori. Il set fa parte della linea LEGO Ideas, perciò è adatto solo ai costruttori adulti: il numero di pezzi, d'altro canto, è elevatissimo, dal momento che per completare la costruzione dovrete assemblare la bellezza di 3.745 pezzi.



Il numero imponente di pezzi del diorama ne giustifica anche l'elevatissimo prezzo, pari a 359,99 Euro. Acquistando il set entro il 7 aprile, negli Stati Uniti, riceverete anche un adventure book e il set "Mimic Dice Box", sempre targato Dungeons & Dragons. Per il momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla promozione in Italia, dal momento che la pagina del LEGO Store nostrano relativo al set di D&D fa riferimento unicamente ai bonus per gli acquisti di Pasqua legati al set.



Con il diorama, inoltre, ricevere sei minifigure LEGO esclusive, mentre un mini-set di miniature fatte di mattoncini verrà rilasciato nel mese di settembre. D'altro canto, la collaborazione tra la compagnia danese e Wizards of The Coast (che detiene i diritti di D&D) andrà avanti anche oltre questo set, protraendosi per tutte le celebrazioni del 50° anniversario di Dungeons & Dragons nel corso del 2024.



La parte più intrigante del set è che esso potrà essere utilizzato come ambientazione per le vostre campagne di D&D e verrà venduto con una breve quest già inclusa nella confezione, che potrete vivere con i vostri eroi di mattoncini nel corso delle sessioni di gioco con il boardgame più famoso di sempre.

