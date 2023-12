LEGO x Animal Crossing, svelate le prime immagini: come saranno i nuovi set?

I set LEGO di Animal Crossing sono stati annunciati ufficialmente da LEGO e Nintendo a metà ottobre, ma da allora dei modellini della celebre IP giapponese non si è più saputo nulla. Oggi, finalmente, le boxart dei set LEGO di Animal Crossing sono state rivelate, svelandoci ciò che possiamo aspettarci dalle build!

Come già ampiamente previsto, i set LEGO di Animal Crossing saranno cinque, ovvero:

Festa di Compleanno di Giuliano, in uscita il 1° marzo 2024 al prezzo di 14,99 Euro.

Bonny in Campeggio, in uscita il 1° marzo 2024 al prezzo di 19,99 Euro.

Tour in Barca di Remo, in uscita il 1° marzo 2024 al prezzo di 29,99 Euro.

Benvenuta, Fuffi!, in uscita il 1° marzo 2024 al prezzo di 39,99 Euro.

Bottega di Nook e casa di Grinfia, in uscita il 1° marzo 2024 al prezzo di 74,99 Euro.

Le boxart, insieme alle altre immagini che trovate in calce a questa notizia, ci svelano alcuni interessanti dettagli di ciascun set.



Festa di Compleanno di Giuliano - set il cui nome è piuttosto auto-esplicativo - è un modellino da soli 170 pezzi, adatto a tutti: l'indicazione di età è infatti 6+, mentre il diorama non comprende una vera e propria struttura, ma alcune pedane con pacchetti regalo e un tavolo con la torta di compleanno del cavallo blu più amato di Animal Crossing.



Bonny in Campeggio è uno spaccato di vita quotidiana di Animal Crossing: anche qui non abbiamo strutture, eccezion fatta per la tenda, che molti giocatori degli episodi più recenti della serie Nintendo ricorderanno come la loro prima abitazione. Insieme a quest'ultima abbiamo anche retino, ascia, vanga e bastone, alcuni degli strumenti più utilizzati dai villager di AC. Il set è composto da 164 pezzi ed è adatto ai bambini dai sei anni in su.



Il Tour in barca di Remo comprende 233 pezzi ed è a sua volta adatto ai bambini 6+. Il modellino mostra la barca di Remo e un'isola sperduta, con tanto di palme da cocco sulla spiaggia, di canna da pesca, di pesci in mare e di sdraio con ombrellone. Sullo sfondo, invece, vediamo del bambù, una delle piante esotiche che crescono nel mondo di Animal Crossing.



Benvenuta, Fuffi! comprende una struttura: stiamo parlando di una piccola casa di una villeggiante del mondo di Animal Crossing, a cui proprio Fuffi sta facendo visita. Accanto alla casa possiamo scorgere una piccola rimessa per attrezzi, una buca per le lettere e un albero di mele. Il set è composto da 389 pezzi e presenta sempre un'età consigliata di sei anni.



Infine, la Bottega di Nook è il set più "adulto" del gruppo, dal momento che è consigliato ai costruttori dai sette anni in su, probabilmente per via dei suoi 535 pezzi. Star del diorama è senza dubbio la bottega di Tom Nook, che viene anche rappresentato con tanto di divisa da lavoro sotto forma di Minifigure LEGO.