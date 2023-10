LEGO x Animal Crossing, il crossover è ufficiale! In arrivo nel 2024, c'è il teaser

Dopo il maxi-leak dei set LEGO del 2024, la casa dei mattoncini danesi ha finalmente deciso di ufficializzare una delle sue serie di punta per il prossimo anno. Ebbene sì: i set LEGO di Animal Crossing esistono, e arriveranno molto presto sugli scaffali dei LEGO Store!

L'annuncio è stato dato con un video condiviso sul profilo Facebook ufficiale di LEGO, che spiega che i set di Animal Crossing arriveranno nel 2024. Sfortunatamente, il teaser non fornisce ulteriori informazioni a riguardo, anche se tra le minifigure mostrate abbiamo quella di Tom Nook e quelle di Fuffi, Remo, Giuliano, Scott, Grinfia e Bonny.

Dai leak delle scorse ore, sappiamo che i set LEGO di Animal Crossing saranno cinque, almeno inizialmente, e che verranno lanciati tutti insieme, dal momento che i loro numeri di serie sono l'uno consecutivo all'altro. Essi, infatti, saranno 77046, 77047, 77048, 77049 e 77050. Sfortunatamente, neanche questa informazione ci permette di farci un'idea di quali saranno i prodotti che la casa dei mattoncini danesi e Nintendo metteranno in vendita il prossimo anno.

Quasi sicuramente, vista la presenza di Tom Nook e di Fuffi nel teaser, possiamo ipotizzare che uno dei cinque set (il più grande, magari?) sarà dedicato al Municipio di Animal Crossing. Un altro potrebbe invece mostrare la barca di Remo, che d'altro canto rappresenta una costante in molti episodi della serie di gestionali della grande N.

Per quanto riguarda gli altri tre diorami, invece, al momento non possiamo ancora sbilanciarci. Possibile che tra di essi troveremo la casa del protagonista di Animal Crossing o quella di qualche cittadino del ridente borgo (o dell'isola sperduta) dei videogiochi? È ancora presto per dirlo: ciò che è certo, però, è che più informazioni in merito arriveranno nelle prossime settimane.