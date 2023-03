LEGO si tinge di Beskar: ecco il minaccioso Spider Tank di The Mandalorian

Archiviato il MAR10 Day con il lancio del set LEGO su Skelobowser, l'azienda danese ha deciso di bussare in casa Disney+ per omaggiare l'arrivo sulla piattaforma della terza stagione di The Mandalorian.

Il set proposto da LEGO per l'occasione è composto da 526 pezzi ed è quindi leggermente più piccolo dei classici kit da collezione. In questo caso, il soggetto principale è il minaccioso Spider Tank che abbiamo apprezzato nel Capitolo 18.

Senza dilungarci in pericolosi spoiler, sappiate che questo kit prevede non solo la macchina infernale del secondo episodio della terza stagione, armata di tutto punto e con gambe flessibili, ma anche tre personaggi, vale a dire il nostro Mando, l'adorabile Grogu e Bo-Katan Kryze. Le armi a disposizione saranno i jetpack dei due mandaloriani, mentre il protagonista avrà a disposizione la sua darksaber e un blaster. La temibile Bo-Katan, invece, sarà equipaggiata con due blaster. Inutile dire che sarà probabilmente proprio Baby Yoda il preferito dei fan, mentre per i più piccoli ci sarà la possibilità di costruire l'intero set divertendosi con l'app LEGO Builder.

Il prezzo al pubblico sul sito ufficiale è di 52,99 euro e ci sarà un limite massimo d'acquisto di tre pezzi. Al momento si parla solo di prenotazioni: lo Spider Tank sarà disponibile entro il 1 agosto 2023. Insomma, avremo tutto il tempo per recuperare e finire la terza stagione prima di lanciarci nella costruzione.