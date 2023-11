LEGO, svelato il teschio del T-Rex di Jurassic Park: è il regalo di Natale perfetto!

Dopo l'annuncio della versione LEGO dell'Ortottero di Dune, la casa dei mattoncini danesi svela oggi due bellissimi set per i più piccoli, entrambi a prezzo budget e ispirati al mondo preistorico di Jurassic Park. Non lasciatevi ingannare dal fatto che si tratti di prodotti per bambini: il design è incredibile!



A colpire, in particolare, è il set "Fossili di dinosauro: Teschio di T-Rex", che replica un teschio di tirannosauro la cui silhouette ricorda da vicino quella del dinosauro che campeggia nel logo del franchise di Jurassic Park e Jurassic World. Il set, già prenotabile nel LEGO Store, arriverà il 1° gennaio 2024 e costerà 39,99 Euro.



Il modellino è composto da 577 pezzi ed è adatto ai bambini dai nove anni in su: lo scopo del prodotto non è solo quello di rievocare le memorie della saga di Jurassic Park e Jurassic World, ma anche quello di ispirare i più piccoli e di farli appassionare alla paleontologia. Inoltre, si tratta del primo set "da esposizione" di Jurassic Park: non parliamo cioè di un playset o di un diorama da gioco; il teschio del T-Rex farà un figurone anche sulla mensola della cameretta dei vostri figli.



Più convenzionale, invece, è il set "Centro di soccorso dei Baby Dinosauri", anch'esso in arrivo il 1° gennaio 2024 e disponibile sul LEGO Store a 39,99 Euro. Il diorama è pensato per i piccolissimi: con i suoi 139 pezzi, infatti, esso è adatto ai bambini dai quattro anni in su. Insomma, si tratta di un regalo natalizio perfetto per tutti gli aspiranti paleontologi!



Come dicevamo, a differenza del teschio del T-Rex il Centro di soccorso dei Baby Dinosauri è un set pensato per il gioco, e non per l'esposizione. Per questo, le minifigure presenti al suo interno sono davvero numerose: accanto a due esseri umani, infatti, il modellino, che rappresenta un'area di ricerca e una jeep da fuoristrada, contiene anche delle versioni "baby" di anchilosauro, triceratopo e velociraptor, insieme anche a delle versioni adulte del velociraptor stesso e dello pteranodonte!