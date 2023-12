LEGO, svelata la maschera di Spider-Man: è un pezzo da collezione!

Dopo il lancio della Torre LEGO degli Avengers, sembra che la casa dei mattoncini danesi sia già pronta per mettere in vendita un altro prodotto per collezionisti e fan del mondo Marvel. Stiamo parlando della maschera LEGO di Spider-Man, il cui lancio dovrebbe essere previsto per il mese di gennaio 2024.

Sfortunatamente, il set non è stato annunciato ufficialmente da LEGO, ma è trapelato sulle pagine web del negozio australiano LEGO MegaStore. Trattandosi di un rivenditore convenzionato con l'azienda danese, però, possiamo ipotizzare che il set esista davvero. Le immagini diffuse dal retailer australiano, inoltre, sembrano così ben realizzate da allontanare l'ipotesi che si tratti di un fake.



Il set si chiamerà "LEGO Marvel Spider-Man Mask", avrà numero 76285 e dovrebbe essere rilasciato nel mese di gennaio, anche se la data potrebbe essere un semplice placeholder e la vera uscita del modellino potrebbe essere fissata per l'inizio della primavera. In ogni caso, il prodotto comprende un totale di 487 pezzi ed è prenotabile su LEGO MegaStore a 99,99 Dollari Australiani, ovvero 61 Euro circa.

La maschera di Spider-Man si unisce ai volti di Venom e di Carnage già rilasciati da LEGO e Marvel negli scorsi anni: si tratta anche in questo caso di un prodotto da esposizione, pensato per essere riposto in libreria dopo l'assemblaggio. La maschera, ovviamente, ricalca fedelmente quella dell'alter ego di Peter Parker nei fumetti, con tanto di ragnatela disegnata sui singoli mattoncini e di copertura di colore bianco sugli occhi.



Inoltre, esattamente come il Guanto dell'Infinito di Thanos in versione LEGO, la maschera dell'Uomo Ragno poggia su un piedistallo di forma quadrata che presenta anche un'elegante targhetta-mattoncino con il nome del set.