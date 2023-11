LEGO svela la nuova Torre degli Avengers: è alta quasi un metro!

Dopo aver visto il gigantesco Museo di Storia Naturale LEGO, un altro edificio imponente si aggiunge oggi all'enorme parco di set e modellini dell'azienda danese. Nelle scorse ore, infatti, LEGO ha svelato la Torre degli Avengers, ripescata dai fumetti e dai cinecomics di casa Marvel e alta quasi un metro!



Ebbene sì: la Torre degli Avengers è un vero e proprio grattacielo, almeno per il dimensioni medie del mondo LEGO. Alto 90 centimetri, lungo 34 e profondo 25, quello appena svelato da LEGO è uno dei set più grandi dell'anno, superando di gran lunga l'altro annuncio di peso per la stagione natalizia del 2023, l'Ornitottero di Dune in versione LEGO. In totale, il diorama dedicato ai Vendicatori comprende ben 5.201 pezzi.



La dimensioni monstre rendono la Torre degli Avengers adatta solo agli adulti, con un'indicazione 18+ da parte della compagnia di Billund. Con un prezzo di ben 499,99 Euro e un'uscita prevista sul LEGO Store il 24 novembre, il set si configura come il perfetto (auto)regalo di Natale per ogni appassionato dei fumetti Marvel, del Marvel Cinematic Universe e dei mattoncini danesi.



L'edificio è basato su quello che abbiamo già ammirato al cinema nelle pellicole degli Avengers targati Disney, ed è completo di interni accuratissimi rispetto ai film, che ricreano alcune delle scene più iconiche viste durante la Saga dell'Infinito. Insieme alle ambientazioni cinematografiche, il set arriva con ben 31 minifigure diverse, che comprendono tutti i Vendicatori, alcuni nemici e persino Kevin Feige, il produttore-star di tutto l'Universo Marvel!



Inoltre, grazie all'inclusione di un Quinjet, dei veicoli dei Chitauri e di un Leviatano, i fan più accaniti potranno ricreare e rivivere la grande Battaglia di New York, al centro del primo film sugli Avengers.