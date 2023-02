LEGO svela set dei BTS: ricostruite il video musicale di Dynamite!

Il connubio tra LEGO e musica si è già manifestato di recente con il set LEGO Jazz Club, una meraviglia per gli amanti di Miles Davis parte della collezione Modular Building. Il prossimo passo, però, porta gli appassionati in Corea del Sud grazie al nuovo set LEGO dedicato ai BTS e al set di Dynamite.

La hit pop di due anni fa, che a oggi su YouTube conta 1,6 miliardi di visualizzazioni, ora prende forma con i mattoncini di plastica danesi dopo la progettazione da parte di alcuni fan pubblicata online tramite LEGO Ideas. Il ventenne Josh Bretz è uno dei due creator originali: “Ho guardato il video musicale più e più volte e ho cercato di catturare la sua essenza nei mattoncini LEGO”, ha dichiarato. E il risultato finale è spettacolare!

Il set è composto da 749 pezzi, oltre alle minifigure dei sette membri del gruppo con acconciature replicate con una precisione incredibile. Le ambientazioni principali del video musicale ci sono tutte: il negozio di ciambelle, il negozio di dischi, il canestro da basket e anche il camioncino dei gelati. Naturalmente, non può mancare il palco. Il set LEGO di Dynamite è peraltro modulare, quindi le varie porzioni si possono spostare a proprio piacimento.

I dettagli catturati da LEGO non saranno completi e perfetti, ma resta un set imperdibile per gli amanti della band coreana. Quando sarà in vendita? Arriverà il 1° marzo 2023 al prezzo di lancio di 99,99 euro anche in Italia.

E parlando sempre dei tanto desiderati mattoncini, sappiate che sta per arrivare il set LEGO "Il Signore degli Anelli: Gran Burrone".