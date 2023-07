LEGO Super Mario Bros., pronti a suonarle ai Bowserotti? Ecco le navi di Larry e Morton

Dopo l'annuncio del set LEGO dedicato a Donkey Kong in occasione del "Mario Day" del 10 marzo, la linea LEGO Super Mario è andata in un lungo silenzio stampa. Oggi questo silenzio ha fine: la casa dei mattoncini danesi, infatti, ha svelato un nuovo set dedicato ai Bowserotti, gli acerrimi nemici dell'idraulico baffuto Nintendo!

Nelle scorse ore, infatti, LEGO ha annunciato il Pack di Espansione Velieri Volanti di Larry e Morton per la serie di set a mattoncini dedicati a Super Mario. Il set è il Numero 71.427, è consigliato ad un pubblico di età pari o superiore a otto anni e conta la bellezza di 1.062 pezzi. Il prezzo del prodotto è di 84,99 Euro, mentre l'acquisto vi fornisce un totale di 637 Punti Vip.



La data d'uscita del set è il 1° agosto, anche se quest'ultimo può essere prenotato online già da ora. Come potete vedere dalle immagini diffuse da LEGO, il prodotto è pensato sia per il gioco, grazie alle funzioni speciali del LEGO di Super Mario, che per il collezionismo: esso comprende le due navi da battaglia di Morton Koopa e di Larry Koopa, i due bowserotti più giovani, insieme ad un piccolo tracciato bidimensionale che replica un livello del videogioco di Mario.



La nave di Morton Koopa si può aprire, rivelando una vera e propria boss fight contro il Bowserotto, alla stregua di quelle che abbiamo già visto nella serie videoludica di New Super Mario Bros. Tra i personaggi del pack abbiamo, oltre a Larry e Morton Koopa, anche un Goomba con uno speciale cappello da pirata. Poiché nel set non è incluso il LEGO di Super Mario, il gioco interattivo sarà disponibile solo acquistando un set che comprende quest'ultimo, come lo Starter Pack di LEGO Super Mario Bros.



Posizionando un LEGO di Super Mario, di Luigi o di Peach su una delle due navi di Morton o Larry Koopa potrete poi dare il via ad una battaglia volante con i cannoni dei due velivoli, con tanto di effetti sonori. I due dirigibili misurano 23 centimetri di altezza, 19 centimetri di lunghezza e 12 centimetri di larghezza.