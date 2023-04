I LEGO Store festeggiano lo Star Wars Day: eventi a Milano, Firenze e Torino

In aggiunta al Super Mario Week-End, il fine settimana del 29 e 30 Aprile si preannuncia davvero ricco di eventi per gli amanti della cultura pop, anche grazie allo Star Wars Day.

Durante la Star Wars Celebration Europe 2023, infatti, è stato mostrato il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter che sarà in vendita nei LEGO Store e sul negozio Lego dal prossimo 4 Maggio. Per inaugurare i festeggiamenti dello Star Wars Day che ricorre proprio in questa data, è stato annunciato che i LEGO Store di Milano, Torino e Firenze trasporteranno i fan della saga con tre eventi nati in collaborazione con Walt Disney Company in programma il 29 Aprile dalle 10 alle 12 nel Lego Store Milano San Babila e Milano Gae Aulenti, il 30 Aprile dalle 10 alle 12 nel punto vendita di via Roma a Torino ed il 1 Maggio dalle 10 alle 12 nel negozio di via dei Calzaiuoli a Firenze.



Inoltre, nei LEGO Store delle tre città sarà possibile vedere in esclusiva mondiale il modellino in mattoncini del veicolo che ha stregato gli appassionati di Star Wars e The Mandalorian.



Sempre nei LEGO Store sarà proposta un’esperienza unica nel suo genere con i membri ufficiali del Costuming fan group Star Wars della 501st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base e del Ori’Cetar Clan Mando Mercs.



Per i più piccoli saranno distribuiti anche dei gadget speciali fino ad esaurimento scorte.

Il 1 Maggio invece sarà possibile ammirare nei LEGO Store di tutta Italia il set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter.