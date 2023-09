LEGO Star Wars: svelato l'Incrociatore Venator della Repubblica da più di 5.000 pezzi!

Dopo aver visto l'incredibile Senato Galattico di Star Wars in versione LEGO, sembra che persino i Master Builder della casa dei mattoncini danesi siano rimasti impressionati. Addirittura, nelle scorse ore LEGO ha annunciato un nuovo set a tema Star Wars: stiamo parlando dell'Incrociatore d'Attacco della Repubblica Classe Venator!

Il set è già visibile sul LEGO Store, ma verrà lanciato solo il 4 ottobre. Gli iscritti al programma LEGO Insiders potranno acquistare il prodotto a partire dal 1° ottobre, invece: considerato che l'Incrociatore andrà molto probabilmente a ruba (come il grosso dei LEGO basati su Star Wars, d'altro canto), il consiglio è quello di iscrivervi a LEGO Insiders il prima possibile, per evitare di perdere la vostra chance di acquisto.



In totale, il set comprende ben 5.374 pezzi, risultando uno dei più grandi mai lanciati dalla compagnia danese (per fare un confronto, il prodotto LEGO più famoso a tema Star Wars, il Millennium Falcon, ne conta in totale circa 7.500). Di questi, due saranno delle minifigure, ovvero il Capitano Rex e l'Ammiraglio Yularen, due dei leader della Guerra dei Cloni.



Per via del suo elevato numero di pezzi, il set è consigliato solo ai maggiorenni, anche perché la costruzione della build non sarà delle più semplici: le dimensioni stesse del veicolo sono enormi, dal momento che l'altezza dell'Incrociatore d'Attacco Venator è pari a 32 centimetri, mentre la sua lunghezza è di 109 centimetri e la sua larghezza è di 54 centimetri.



Il set arriverà sul mercato in occasione del 20° anniversario delle Guerre dei Cloni e conterrà un espositore per i collezionisti più esigenti e una targhetta informativa legata al mondo di Star Wars. Nella confezione, infine, vi è spazio per uno stand dedicato alle due minifigure, comune a tutti i set della serie Ultimate Collector Series di Star Wars.



L'unico problema? Il set costa "soli" 649,99 Euro: non si tratta dunque di un prodotto per tutti, ma di una chicca destinata a pochi collezionisti.