LEGO Star Wars, nuovo set in arrivo: è una navicella di The Clone Wars!

Neanche la marea di annunci targati LEGO al San Diego Comic-Con ha fermato il flusso di nuovi prodotti della casa dei mattoncini danesi verso gli scaffali dei negozi. Al contrario, nelle scorse ore LEGO ha svelato un altro nuovo set a tema Star Wars, dedicato a una navicella della fortunata serie TV animata The Clone Wars.

Il set si chiama "Gunship della Guardia di Coruscant" ed è composto da 1.803 pezzi. Il diorama sarà disponibile dal 1° settembre 2023 al prezzo di 149,99 Euro, fornirà 1.125 punti VIP all'acquisto ed è consigliato per tutti i costruttori dai 9 anni in su, nonostante si tratti di una build piuttosto complessa. La navicella sarà acquistabile sul LEGO Store online e nei negozi specializzati.



La navicella rappresenta una cannoniera della Guardia di Coruscant, vista sia nella trilogia prequel della saga di George Lucas che nella serie animata The Clone Wars. La cannoniera, fedele alla sua rappresentazione per il grande e piccolo schermo, è dotata di due cabine pilota, due shooter, due cannoni regolabili e una maniglia per il volo. Inoltre, il portellone posteriore e quello laterale si possono aprire, permettendovi di "sbirciare" all'interno della cabina di comando e di collocarvi i soldati LEGO forniti insieme al set.



Il diorama, infatti, comprende in totale cinque minifigure LEGO, tra le quali troviamo il Comandante Fox, due Soldati e, soprattutto, il Cancelliere Palpatine e Padmé Amidala. Questi ultimi possono anche essere armati con i 2 blaster e le 3 pistole blaster forniti insieme al set. Nonostante le sue dimensioni (relativamente) piccole, la navicella è ricchissima di dettagli: date un'occhiata alle immagini a corredo di questa notizia per giudicare con i vostri occhi!