LEGO Star Wars, la replica di R2-D2 è il set perfetto per tutti gli appassionati

Vi avevamo anticipato che il 2024 sarà un anno spaziale per LEGO, ma forse la casa danese ci sta prendendo fin troppo gusto. Accanto a una pletora di set astronomici in arrivo nei prossimi mesi, sono stati appena svelati due set LEGO celebrativi a tema Star Wars, in occasione del 25° anniversario della versione a mattoncini del franchise LucasArts.

I due set non sono ancora stati ufficializzati da LEGO, ma sono comparsi sulla pagina Amazon Mexico del colosso di Billund. Vista la quantità di fotografie disponibile e la qualità di ciascuna, possiamo aspettarci che si tratti di prodotti assolutamente reali, in arrivo forse nel corso della prima metà del 2024. Ora che le prime immagini dei modellini sono comparse online, comunque, un annuncio ufficiale è certamente in arrivo, magari in anticipo rispetto a quanto originariamente previsto da LEGO.



Il primo set LEGO svelato da Amazon Mexico è il numero TM 75379, ovvero una replica in scala del droide R2-D2, senza alcun dubbio il più amato dell'intera saga di Star-Wars (insieme al comprimario C-3PO). Il modellino sarà venduto al prezzo di 99,99 Dollari in Messico, che probabilmente si tradurranno in 99,99 Euro sul continente europeo. In totale, la replica del droide è composta da ben 1.050 pezzi LEGO e da un paio di Minifigure, una dedicata a Darth Malak e l'altra che ritrae lo stesso R2-D2.



Il secondo set LEGO che si è mostrato su Amazon Mexico, invece, è il numero TM 75387, ed è intitolato "abbordaggio della Tantive IV", riprendendo l'iconico "sequestro" della nave della principessa Leila da parte di Darth Vader e delle sue forze imperiali, uno degli eventi più importanti per tutta la saga di Guerre Stellari. Il set, che sarà disponibile al prezzo di 54,99 Dollari (dunque 54,99 Euro in Europa, probabilmente), è composto da 502 pezzi LEGO e comprende le minifigure di Darth Vader, di due Stormtrooper e di alcuni soldati della Resistenza, nonché la minifigure speciale "Arc Trooper Fives".