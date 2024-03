LEGO Star Wars compie 25 anni: ecco tutti i nuovi set, c'è il Millennium Falcon!

La partnership tra LEGO e Star Wars ha appena compiuto 25 anni, e il colosso dei mattoncini danesi ha deciso di celebrare la ricorrenza con una pletora di modellini dedicati a Guerre Stellari che faranno sicuramente la felicità dei fan della saga di George Lucas e dei costruttori più accaniti. Vediamoli insieme!



Il set più interessante è senza dubbio la replica LEGO del droide R2-D2. Il modellino è composto da 1.050 pezzi ed è disponibile sul LEGO Store al prezzo di 99,99 Euro. Sfortunatamente, non si tratta di una replica in scala 1:1 del droide più amato della saga di Guerre Stellari, ma le dimensioni del robot sono comunque impressionanti: 24 centimetri di altezza, 16 di larghezza e 11 di profondità, per un prodotto che farà sicuramente un figurone in ogni salotto. Invece, una replica perfetta di R2-D2 è stata presentata da LEGO alla scorsa Fiera del Giocattolo di Norimberga: si tratta di una costruzione da ben 27.797 mattoncini, che nel 2024 sarà protagonista di un vero e proprio tour mondiale!



Spazio anche a due set dedicati alla Tantive IV, una delle navicelle spaziali più famose di Star Wars: Episodio IV. Il primo modellino, chiamato semplicemente "LEGO Star Wars: Tantive IV", è disponibile sul LEGO Store al prezzo di 79,99 Euro ed è composto da un totale di 654 pezzi. le sue dimensioni sono di 15 x 32 x 11 centimetri. Il secondo, invece, è intitolato "Tantive IV" e ha "solo" 502 pezzi: in questo caso, si tratta di una replica della Tantive IV di Star Wars, che misura 8 centimetri in altezza, 13 in larghezza e 22 in profondità. Quest'ultima è disponibile sul LEGO Store 54,99 Euro.



Concludono i prodotti previsti per celebrare il 25° anniversario di LEGO Star Wars altri due set. Il primo è una versione in miniatura del Millennium Falcon, che costa 84,99 Euro sul LEGO Store: pur senza arrivare alle migliaia di pezzi che compongono il Millennium Falcon LEGO, si tratta comunque di una costruzione piuttosto impegnativa, con un totale di ben 921 pezzi! L'ultimo set in arrivo, invece, è la riproduzione della Invisible Hand, la nave ammiraglia del Generale Grievous: quest'ultima, acquistabile sul LEGO Store a 52,99 Euro, è composta da 654 pezzi ed è alta 15 centimetri, lunga 32 e larga 11.