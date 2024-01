LEGO Simpson, il ritorno? Forse: il Krusty Burger potrebbe diventare realtà

Le collaborazioni LEGO con altre IP storiche sono ormai ovunque: nel 2024, per esempio, arriveranno set a tema Animal Crossing, Sonic The Hedgehog, Minecraft, Marvel e Star Wars (solo per citarne alcuni). A quanto pare, però, i fan desiderano un crossover tra LEGO e i Simpson: il set del Krusty Burger su LEGO Ideas potrebbe diventare realtà!



Come potete vedere sul portale LEGO Ideas, il modello The Simpson: the Krusty Burger del costruttore FastBrickStudios ha ottenuto i tanto agognati 10.000 Supporters. Il diorama è stato caricato sulla piattaforma il 30 gennaio 2022, dunque ha impiegato quasi due anni per raggiungere il numero minimo di fan necessari ad essere preso al vaglio per una pubblicazione ufficiale da parte di LEGO.



I tempi piuttosto lunghi con cui il set ha raggiunto i 10.000 Supporters sono dovuti al fatto che il Krusty Burger LEGO non è mai stato scelto come "Editor's Pick" dai curatori del portale LEGO Ideas, il che ne ha drasticamente ridotto la visibilità. Su queste basi - e considerato che la selezione dei progetti LEGO Ideas per la pubblicazione è sempre molto dura - possiamo aspettarci che il fast food più famoso di Springfield non riceverà mai una release ufficiale. Ma la speranza è l'ultima a morire!



In realtà, comunque, dei set LEGO a tema Simpson esistono già, così come in commercio ci sono delle minifigure di Homer, Marge, Lisa, Bart e via dicendo. Sfortunatamente, però, la linea non sembra aver riscosso il successo sperato, ed è stata silenziosamente pensionata tempo fa dalla casa dei mattonicini danesi.



Per questo, il creatore del diorama - di cui trovate alcune immagini a corredo di questa notizia - ha scritto che "sono stato molto sorpreso quando LEGO ha rapidamente e silenziosamente ritirato i miei set LEGO preferiti, quelli della linea Simpson. Volevo creare una Springfield LEGO partendo da zero, usando i set e le minifigure messi in commercio. Tuttavia, abbiamo ricevuto solo due set [Casa Simpson e il Kwik-E-Mart; ndr] e due serie di minifigure. Questo set rappresenta ciò che tutti volevamo arrivasse dopo il Kwik-E-Mart".