LEGO e SEGA ancora insieme per tanti set di Sonic: c'è anche la Green Hill Zone!

Dopo il lancio dei nuovi LEGO BrickHeadz di Sonic e Tails, il colosso danese dei mattoncini rinnova la sua partnership con SEGA con il lancio di ben cinque nuovi set LEGO a tema Sonic The Hedgehog, tutti in uscita nel mese di agosto e con livelli di complessità diversi tra loro, perfetti per i costruttori di ogni età.

Partiamo con la Sfida della Sfera di Velocità di Sonic, che verrà lanciata sul LEGO Store a partire dal 1° agosto al prezzo di 29,99 Euro. Il prodotto, indicato per i bambini dai sei anni in su, è composto da 292 pezzi e replica un livello classico dei platform bidimensionali dedicati al porcospino blu di SEGA, con tanto di lanciatore per "sparare" Sonic a tutta velocità attraverso le rampe del livello.



Proseguendo, LEGO ha annunciato anche il Laboratorio di Tails e aereo tornado, un altro set destinato ai bambini di sei anni o più e in uscita sul LEGO Store dal 1° agosto: il prodotto conta un totale di 376 pezzi e verrà venduto a 42,99 Euro. Nella confezione avremo una replica parziale del laboratorio di Tails e, soprattutto, del suo aereo, perfetta per le battaglie aeree tra Sonic e gli sgherri di Eggman.



Si passa poi all'Isola del soccorso animale di Amy, che a questo giro non ha per protagonista l'amata mascotte SEGA ma i suoi comprimari più famosi, ovvero Amy e Tails. Il set sarà disponibile dal 1° agosto sul LEGO Store al prezzo di 52,99 Euro, è composto da 388 pezzi ed è pensato per i bambini dai sette anni in su. Il diorama vede Amy e Tails impegnati a sconfiggere un Badnik a forma di granchio sfruttando tutte le trappole e le scorciatoie dell'isola del soccorso animale, tra cui alcuni scivoli e dei veri e propri ponti levatoi.



Il quarto set annunciato nelle scorse ore è dedicato allo scontro tra Sonic e il Robot Death Egg del Dottor Eggman: stiamo parlando di un prodotto composto da 615 pezzi e pensato per un pubblico dagli 8 anni in su, in arrivo sul LEGO Store il 1° agosto al prezzo di 64,99 Euro. Il diorama permette ai costruttori di rivivere lo scontro tra il porcospino blu e uno dei robot più temibili del Dottor Eggman, giocando in prima persona nei panni di Sonic.



Infine, l'ultimo set svelato da LEGO e SEGA è la Sfida del giro della morte nella Green Hill Zone. Come ci spiega il nome, il diorama replica la zona Green Hill dei primi capitoli bidimensionali di Sonic, concentrandosi sul suo "giro della morte", che il porcospino potrà superare solo dopo essersi lanciato alla giusta velocità. Il set, composto da 802 pezzi e destinato ai bambini di otto anni o più, sarà disponibile anch'esso sul LEGO Store dal 1° agosto, al prezzo di 104,99 Euro.