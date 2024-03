LEGO e i robottoni giapponesi: la combo dei sogni in un enorme Gundam di mattoncini

Dopo aver ammirato il set LEGO Ideas dedicato a Il Mio Vicino Totoro, è arrivato ora il momento di scoprire un altro modellino fatto di mattoncini danesi dedicato all'animazione giapponese. Questa volta, però, ci spostiamo dalle bucoliche atmosfere dello Studio Ghibli per atterrare nel futuristico mondo di Gundam!



Ebbene sì: Gundam è diventato un modellino LEGO. Sfortunatamente non si tratta di un set commerciale, dal momento che LEGO Gundam è solo un progetto pubblicato sul portale Ideas dal costruttore LEGO Truman. Il diorama, però, ha raggiunto recentemente i 10.000 Supporters necessari ad essere preso in considerazione dalla casa di Billund per la pubblicazione: Purtroppo, però, il set è arrivato a questo traguardo in tempi piuttosto lunghi, dal momento che la sua prima comparsa su Ideas risale al 3 giugno 2022.



Vale comunque la pena di segnalare che Truman non è l'ultimo arrivato nella scena LEGO: al contrario, il costruttore ha già realizzato dei set LEGO di Voltron e dei Transformers, da cui sembra che l'azienda danese dei mattoncini abbia preso ispirazione per il suo LEGO Transformers Optimus Prime, pubblicato nel 2022.



Come i precedenti set del medesimo costruttore, anche LEGO Gundam è una build "estrema": la statuina è infatti alta 46 centimetri e larga 24, per un peso complessivo di ben 1,24 chilogrammi. Sfortunatamente, il costruttore non ha rivelato il numero complessivo di pezzi, anche se possiamo ipotizzare che si superi abbondantemente il migliaio: è però stato spiegato che la statuina ha ben 12 giunture mobili (che diventano 22 includendo le dita del robottone nipponico).



Il modello è chiaramente ispirato ai gunpla, i classici giocattoli assemblabili in cartone o plastica basati sui robot e i mecha degli anime giapponesi. Il costruttore, infine, ha riportato che il modello è il robot RX-78-2, lo stesso Gundam replicato a grandezza naturale a Yokohama con una statua alta ben 18 metri.