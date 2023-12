LEGO, queste replica fedelissima della tartaruga di mare potrebbe finire nei negozi!

Mentre LEGO svela i set in arrivo nel 2024 per tutte le sue linee di prodotti, anche dal portale LEGO Ideas giunge qualche novità direttamente dalla community. Per esempio, nelle scorse ore una fedelissima replica LEGO di una testuggine marina ha raggiunto i 10.000 like, avvicinandosi alla pubblicazione.



Il set Sea Turtle di LEGO Ideas è stato pubblicato dall'utente Legotruman ed ha raggiunto un totale di 10.000 Supporters nelle ultime ore. La galoppata del set LEGO Sea Turtle è stata impressionante, dal momento che generalmente una build raggiunge un numero così elevato di like solo nel giro di 12-18 mesi, mentre il modellino di Legotruman è stato svelato solo il 17 febbraio 2023.



Il creatore, comunque, ha già spiegato che la sua tartaruga marina è composta da ben 1.218 mattoncini LEGO, che permettono di replicare alla perfezione l'animale di riferimento. "Credo che le testuggini marine siano creature incredibili e spero che questo modellino dell'animale diventi realtà! Se anche voi lo desiderate, per favore continuate a supportare il progetto", ha detto Legotruman. Dopo aver raggiunto i 10.000 like, il progetto passerà al vaglio di LEGO per la pubblicazione. L'azienda danese potrebbe decidere di pubblicare la build così com'è, implementare alcuni cambiamenti o, più semplicemente, cestinarla.



Considerato che la costruzione non ha problemi di diritto d'autore o di copyright, la strada verso la pubblicazione sembra essere spianata. Già il 15 settembre, inoltre, il modellino era stato scelto come staff pick da parte di LEGO, testimoniando un certo interesse "ufficiale" dell'azienda nel modellino.



In ogni caso, il costruttore ha spiegato che il suo set è stato pensato per replicare realisticamente una testuggine marina in termini di forma e di colori. In particolare, il numero di squame sul guscio della tartaruga, la loro forma e il loro pattern di colori seguono quelli dell'animale in natura, mentre il diorama ha zampe e testa mobili, che possono essere articolate in posizioni diverse a seconda dei desideri del giocatore.