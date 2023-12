LEGO® Technic: montiamo insieme l'incredibile Bugatti Bolide

Abbiamo una bella chicca per tutti gli appassionati di automobili e mattoncini LEGO®: in redazione è arrivato il set LEGO® Technic Bugatti Bolide! Per l'occasione abbiamo scartato e montato il set, guardateci all'opera e fateci sapere se il risultato è di vostro gradimento!

Il set LEGO® Technic Bugatti Bolide è ispirato ad una delle iconiche automobili da corsa appartenenti alla celebre scuderia francese. Composto in totale da 905 pezzi, il set è arrivato in redazione nel nostro studio di Milano, dove Gabriele e Giada hanno deciso di cimentarsi in una bella sfida: montare l'automobile e mostrarvi il risultato in un video.

I mattoncini di questo set si suddividono in 4 sacchetti, e grazie al comodo libretto di istruzioni è possibile eseguire il montaggio in una manciata di ore seguendo passo passo le indicazioni indicate sul foglio. Gabriele e Giada hanno iniziato dalle basi, componendo prima di tutto la parte inferiore del veicolo e il motore. Sono poi passati agli interni, tra sedile e volante, per poi dedicarsi a carrozzeria e alettoni.

Trovato il video completo di unboxing e montaggio qui in alto. Fateci sapere cosa ne pensate e, soprattutto, qual è il vostro set LEGO® preferito! Avete già deciso quale acquistare per Natale?