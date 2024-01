LEGO® regala il set L'anno del dragone gratis con gli acquisti online, fino al 31 gennaio

LEGO® festeggia il Capodanno Lunare regalando il mini set L'anno del Dragone per tutti gli acquisti LEGO® online a partire da 85 euro effettuati sullo shop entro il 31 gennaio 2024, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Il set LEGO® L'anno del Drago è in vendita normalmente a 9.99 euro, ora in regalo con acquisti di importo pari o superiore a 85 euro, inoltre vi ricordiamo che fino al 24 gennaio potete ottenere una doppia dose di punti Insiders con i vostri acquisti sullo store online ufficiale. L’anno del dragone LEGO® (40611) è un set composto da 214 pezzi tra cui una base in mattoncini che riproduce il cielo e le nuvole. Il drago costruibile di misura 10 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza ed è perfetto sia per giocare che per esposizione.

"Il modello del drago presenta i grandi occhi dell’animale dello zodiaco e una coda mobile. Viene fornito con una base in mattoncini che rappresenta il cielo e le nuvole, più una busta di carta rossa che simboleggia gli auguri."



Una bella occasione dunque per festeggiare l'imminente Capodanno Lunare, il set è in regalo fino ad esaurimento delle scorte disponibili dunque se siete interessati affrettatevi prima che vada definitivamente sold-out.