LEGO, il prossimo crossover sarà con No Man's Sky? Il set Ideas fa sognare

Mentre il crossover tra LEGO ed Animal Crossing si avvicina sempre più agli scaffali dei negozi di giocattoli, sembra proprio che i fan dei mattoncini danesi richiedano a gran voce un altro set tratto da un'IP videoludica. E se le navicelle di No Man's Sky fossero il prossimo modellino LEGO tratto da un videogioco?



L'eventualità si fa sempre più probabile, specie ora che il set Radiant Pillar BC1 di No Man's Sky ha raggiunto la fatidica soglia dei 10.000 Supporters su LEGO Ideas. Come sempre, vi ricordiamo che il raggiungimento dei 10.000 like sul portale LEGO Ideas da parte della costruzione di un fan significa che quest'ultima verrà presa al vaglio da LEGO per la pubblicazione.



In ogni caso, la selezione dei set LEGO Ideas è piuttosto lunga e difficile: per esempio, dei 71 set LEGO Ideas sottoposti a revisione nel primo trimestre del 2023 solo due verranno effettivamente messi in commercio. Con ogni probabilità, ammesso che il set tratto da No Man's Sky passi indenne il processo di revisione, la sua release sul mercato potrebbe avvenire solo all'inizio del 2025, o forse persino più in là nel tempo.



Il modellino è stato pubblicato su LEGO Ideas l'11 novembre 2022 dal costruttore nasa105: il set ha dunque raccolto i 10.000 Supporters in poco più di un anno, in linea con i tempi medi impiegati dai modellini di successo sul portale. Il diorama è anche stato selezionato come "Staff Pick" nel mese di gennaio 2023, evidenziando come LEGO sia già al corrente della sua esistenza e dell'apprezzamento di cui esso gode da parte dei fan.



Dalla descrizione del progetto, di cui potete vedere anche un video su YouTube, scopriamo che quella di nasa105 è una replica dettaglia della prima navicella di No Man's Sky, la Radiant Pillar BC1, con tanto di piattaforma di atterraggio retrattile perfetta per le sessioni di gioco e per il display della navicella. Il set, composto da ben 989 pezzi, comprende anche una minifigure di un esploratore spaziale e un drone da ricognizione, nonché un mini-bioma tratto dal gioco di Hello Games.