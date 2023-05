LEGO presenta la nuova linea di imperdibili set Ninjago, a 12 anni dal debutto

Alla lista dei set LEGO in produzione nel 2023 si aggiungono nuovi set della linea LEGO Ninjago, che si arricchiranno dal 1 Giugno 2023 con una serie di tanti novità tra cui figurano nuovi personaggi, nuovi set ed una serie animata realizzata in alta qualità grazie all’Unreal Engine di Epic Games.

I nuovi set, che saranno disponibile insieme ai nuovi episodi il 1 Giugno 2023, includono nuovi personaggi come i ninja Sora e Arin e dal cucciolo di drago Riyu.



Il mondo LEGO NINJAGO torna per stupire gli appassionati dopo 12 anni di trame avvincenti che hanno coinvolto i personaggi in 15 stagioni televisive per un totale di 215 episodi trasmessi in 191 paesi e tradotti in 26 lingue.



Complessivamente, i set di LEGO NINJAGO: Dragon Rising saranno i seguenti:

Gli altri set ed i personaggi NINJAGO saranno invece i seguenti:

71789 - Battaglia su auto e modo di Kai e Ras;

71798 - Nya e Arin: la battaglia per il piccolo drago;

71777 - Salto mortale Spinjitsu del drago di Kai;

71790 - Cavaliere del Drago Cacciatore imperium;

71791 - set Auto da corsa Spinjitsu Dragon Power di Zane;

71792 - Moto-mech Transform di Sora;

71793 - Dragone di Lava Transformer Heatwave;

71794 - Team Mech di Ninja di Lloyd e Arin;

71795 - Nuclei di energia al Tempio del Dragone;

71796 - Dragone elementare vs. Mech dell’Imperatrice;

71797 - Il Vascello del Destino - corsa contro il tempo;

71799 - Mercati di NINJAGO City;

I set saranno disponibili dal 1 Giugno 2023 sul sito di LEGO e presso i migliori negozi di giocattoli.