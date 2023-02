LEGO ci porta nel Multiverso Marvel: svelati i tre set di Guardiani della Galassia Vol. 3 - Aggiornata

Se siete fan dei LEGO e di Guardiani della Galassia, i prossimi mesi potrebbero farvi esplodere di felicità. Mentre il casco di Star-Lord in versione LEGO arriva nei negozi, infatti, la compagnia danese dei mattonici ha svelato ben tre set dedicati al Volume 3 dei Guardiani della Galassia, che uscirà al cinema il 3 maggio 2023.

I tre set anticiperanno di un mese la release del film, dal momento che arriveranno sugli scaffali dei negozi il 4 aprile. Essi mostreranno diverse location e scene tratte dal film targato Disney e Marvel Studios, anche se (s)fortunatamente non anticiperanno quasi nulla sulla trama della pellicola. Come sempre, inoltre, i membri del team della Casa delle Idee saranno "sparsi" sui tre prodotti: l'unica eccezione è Gamora, che sembra non fare parte della formazione in versione LEGO (che si tratti di un involontario spoiler del film?).



Il set più "piccolo" è il Quartier Generale dei Guardiani della Galassia, composto da soli 67 pezzi e venduto al prezzo budget di 9,99 Dollari negli Stati Uniti. Benché si tratti di un set di piccole dimensioni e che non richiede particolare abilità per essere assemblato, vi consigliamo di dedicargli comunque una certa attenzione: al suo interno, infatti, troverete le minifigure di Peter Quill e Groot, entrambi personaggi amatissimi dai fan.



Il secondo set è la Navicella Spaziale di Baby Rocket: si tratta sicuramente del pacchetto più "a rischio spoiler" dei tre, perché al momento non sappiamo in quale frangente della trama del film venga utilizzata la nave spaziale di colore giallo presente al suo interno. Fortunatamente, entrambi i personaggi del set, ovvero Baby Rocket e Rocket Raccoon in versione adulta, sono già stati presentati dall'ultimo trailer di Guardiani della Galassia Volume 3, diffuso durante il Superbowl del 13 febbraio. La costruzione, comunque, comprende 330 pezzi e costa 34,99 Dollari.



Infine, la Nuova Nave dei Guardiani della Galassia è il set più grande (e costoso) di tutti, con ben 1.108 pezzi e un prezzo di 99,99 Dollari. Al suo interno troviamo tutti i Guardiani mancanti, ovvero Drax, Nebula e Mantis, insieme ad una seconda versione di Star-Lord/Peter Quill e all'Adam Warlock di Will Poulter, che dovrebbe essere uno dei villain della pellicola targata Marvel.