Anche i LEGO hanno il pollice verde: annunciate le piantine di mattoncini danesi

La Botanical Collection di set LEGO Icons prosegue spedita ormai da mesi, con piantine, fiori e persino un trittico di insetti perfetti per decorare qualsiasi casa. Oggi, il colosso dei mattoncini danesi ha svelato un nuovo prodotto della serie: stiamo parlando del set composto da ben nove piantine, con cactus, fiori e piante grasse!



Il set, chiamato semplicemente "Piantine", ha un costo di 49,99 Euro sul LEGO Store e sarà disponibile dal 1° dicembre 2023, giusto in tempo per Natale. I preordini del modellino, però, sono partiti già nelle scorse ore sul marketplace virtuale della casa dei mattoncini danesi. Acquistando il prodotto, inoltre, riceverete 375 punti LEGO Insiders.



Il set è composto da 758 pezzi: non si tratta certo di un modellino enorme come l'Ortottero Atreides di Dune, ma le parti che lo compongono sono davvero minute, rendendolo consigliato solo ad un pubblico adulto. Le dimensioni delle nove piantine sono molto varie, ma l'altezza massima raggiunta è di 16 centimetri, per una larghezza massima di 10 centimetri e uno spessore di 6 centimetri.



Il sito web LEGO spiega che il set presenta una flora proveniente da zone aride, desertiche e tropicali, senza disdegnare piante carnivore e altri esemplari esotici: non proprio delle piantine da balcone, insomma. Ciascun fiore è poi dotato di un vaso costruibile color terracotta. I livelli di complessità di ciascuna build variano dal facile all'avanzato, rendendo il set perfetto per una serata di costruzione in famiglia.



Tra le piante che troverete nel set abbiamo l'albero di giada, l'ossalide triangolare e l'anthurium, che crescono solo nei climi tropicali, caldi e umidi; la venere acchiappamosche, la drosera capensis e la nepenthes, tre piante carnivore di piccole dimensioni; e infine le piante grasse, le opuntie e le mammillarie, tre piantine che crescono in climi aridi e desertici con scarse precipitazioni.