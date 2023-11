LEGO, l'Orient Express è ufficiale: è lungo più di un metro!

L'Orient Express LEGO era stato svelato per errore da un catalogo natalizio della casa dei mattoncini danesi, che aveva anche preannunciato che il modellino sarebbe arrivato nel 2024. Invece, oggi LEGO ci fa una gradevole sorpresa: non solo il set dell'Orient Express è stato annunciato ufficialmente, ma arriverà prima del previsto!



Il modellino, che può già essere preordinato sul LEGO Store al prezzo di 299,99 Euro, arriverà appena prima di Natale, dal momento che la sua uscita è fissata per il 1° dicembre 2023. Se il teschio LEGO del T-Rex di Jurassic Park era il regalo natalizio perfetto per i più piccoli, la replica dell'iconico treno di fine Ottocento potrebbe essere una sorpresa sotto l'albero incredibile per i costruttori più grandicelli.



Con i suoi 2.540 pezzi, l'Orient Express LEGO è un set per soli adulti, ed è ovviamente pensato per l'esposizione e il collezionismo. Anche le sue dimensioni sono piuttosto generose: il modellino, infatti, sarà pure alto soli 12 centimetri e profondo 4, ma ha una lunghezza di ben 116 centimetri, dunque poco più di un metro! Sicuramente, insomma, il treno farà un figurone in una libreria o su una mensola del salotto.



LEGO spiega che "l'Orient Express stimola l'immaginazione da oltre 140 anni. Questo modello LEGO Ideas offre nuove interpretazioni delle caratteristiche più raffinate del treno, con otto nuove minifigure di personaggi". In particolare, l'azienda danese si è focalizzata sui dettagli della sua ultima fatica, dotando l'Orient Express non solo di una serie di vagoni letto, ma anche di una replica fedele della locomotiva e del vagone ristorante, curati sia all'interno che all'esterno fin nei minimi dettagli.



Come se ciò non bastasse, LEGO ha anche confermato che l'Orient Express è compatibile con i binari LEGO in circolazione e con le parti degli altri treni già sul mercato: potrete dunque usare vagoni, locomotiva, ruote e singole parti per creare il treno dei vostri sogni!