LEGO: da oggi in vendita il bellissimo set di Gran Burrone, ma non per tutti

A inizio febbraio, LEGO ha annunciato il set di Gran Burrone, una delle location più iconiche delle trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. Oggi, a meno di un mese dall'annuncio ufficiale, il set LEGO di Gran Burrone è ufficialmente arrivato nel LEGO Shop, anche se non proprio tutti potranno accaparrarselo.

La prima limitazione, anche piuttosto evidente, è quella del prezzo: stiamo infatti parlando di un set dal costo di ben 499 Euro. Insomma, non certo un prodotto per tutte le tasche. Il prezzo elevato è però giustificato dalla complessità del diorama, che comprende la bellezza di 6.167 pezzi e di 15 minifigure, tutte tratte dalla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli.



Non solo: le dimensioni del set sono colossali, con una lunghezza di 75 centimetri, un'altezza di 39 e una profondità di 50. Proprio per via della difficoltà dell'assemblaggio (e del mantenimento, ci viene da aggiungere) di un set del genere, Gran Burrone è consigliato solo agli appassionati LEGO che hanno più di 18 anni.



Sfortunatamente, però, anche qualora aveste il portafogli sufficientemente pieno e l'esperienza necessaria ad imbarcarvi in un'avventura LEGO nella Terra di Mezzo, un altro inconveniente vi si parerebbe davanti. Il set, infatti, non può essere acquistato da tutti: come potete vedere consultando la pagina ufficiale di Gran Burrone sul LEGO Shop, l'acquisto del prodotto è riservato ai membri del club LEGO Vip.



L'iscrizione al programma LEGO Vip, comunque, è semplice: vi basterà infatti creare un ID LEGO sul sito web ufficiale della casa dei mattoncini danesi e, in seguito, convertirlo gratuitamente in un account Vip inserendo le vostre informazioni di base. Fare parte del club LEGO Vip vi permette di raccogliere punti convertibili in credito gratuito sugli acquisti successivi, di ricevere regali esclusivi e, ovviamente, di accedere in anticipo ai set LEGO in uscita, tra cui proprio quello di Gran Burrone.