LEGO, che nostalgia! Il nuovo set Ideas è un remake di un modellino amatissismo

Vi abbiamo già spiegato che il 2024 sarà un anno spaziale per LEGO, ma ciò non significa certo che tutti i set a mattoncini in arrivo nei prossimi mesi saranno ambientati nel cosmo. Al contrario, LEGO ha annunciato un ritorno di fiamma nelle scorse ore: il nuovo set Icons è un omaggio a un prodotto vintage della casa danese!



Presentato con un breve Reel su Instagram, il set LEGO Icons Piazza della Città Medievale arriverà il 4 marzo su LEGO Store e costerà 229,99 Euro. La descrizione del prodotto sui social ci dice che "il nostro vecchio villaggio medievale è cresciuto, proprio come te. Il nuovo set Città Medievale sarà presto disponibile!". Ma a cosa fanno riferimento queste parole?



Chi ha qualche anno in più sulle spalle ricorderà certamente il set LEGO Castle: Villaggio Medievale del 2009, ambitissimo da molti bambini cresciuti negli anni Duemila. Ecco, l'ambientazione del nuovo modellino della linea Icons è la stessa dell'originale del 2009: il Villaggio di Felsa, però, si è ingrandito ed espanso, diventando ora una vera e propria città che potrete costruire impilando la bellezza di 3.304 mattoncini. Non a caso, il prodotto è riservato ad un pubblico adulto.



Il Villaggio di Felsa è ricchissimo di dettagli: esplorandolo, potrete incrociare le botteghe degli abitanti della città, assistere a scene come la riscossione delle tasse da parte di un esattore (che nasconde il suo "bottino" in uno scompartimento segreto), dare la caccia ai ricercati, lavorare insieme al fabbro o godervi una birra alla locanda del villaggio.



Il set fa parte di un più ampio revival dei temi LEGO classici - e in particolare di quello medievale - che sta passando per i diorami della linea Icons, come il Castello dei Cavalieri del Leone e persino la replica LEGO di Gran Burrone, tratta dal Signore degli Anelli.