LEGO Minecraft, tanti set in arrivo nel 2024: parte la linea Legends!

Dopo avervi mostrato i cinque migliori set LEGO Minecraft degli ultimi mesi con una storia originale che ha per protagonista Steve, l'icona del videogioco targato Mojang, scopriamo oggi quali saranno i set LEGO Minecraft in arrivo nel 2024. Le proposte sono davvero tante, specie per i più piccoli!



Partiamo con il modellino Spedizione nel deserto di Steve, che costa veramente pochissimo: il set, infatti, uscirà il 1° gennaio 2024 al prezzo budget di soli 9,99 Euro! A questa cifra, vi porterete a casa un piccolo diorama adatto anche per i bambini dai sei anni in su e composto da 75 pezzi: una build perfetta se avete figli o nipotini appassionati del sandbox di Mojang. Il diorama mostra la base di Steve nel deserto, insieme a due mob, ovvero il Fantasma volante e il Cucciolo di cammello.



Sempre il 1° gennaio 2024 arriverà il set Beach House della tartaruga, che comprende 234 pezzi e che viene consigliato per i costruttori dagli otto anni in su. Il modellino è disponibile sul LEGO Store a 26,99 Euro, e ritrae una casa-tartaruga di Minecraft con tanto di tavolo da lavoro e fornace per Steve: all'esterno, invece, troviamo una spiaggia, una zattera e alcuni mob, tra cui quattro simpatiche tartarughe.



Saliamo di complessità con l'Agguato nel portale del Nether, set in arrivo il prossimo mese su LEGO Store al prezzo di 37,99 Euro. Il modellino, adatto ai bambini dagli otto anni in su, comprende 352 pezzi in totale e mostra un piccolo spaccato del Nether, la dimensione infernale di Minecraft, con tanto di alberi in fiamme, lava che sgorga dalle rocce e alcuni iconici nemici, come un Hoglin e un Ghast che spara delle palle incendiarie dalla bocca.



L'ultimo set di Minecraft in arrivo nel 2024 è La Casa-Rana, da ben 400 pezzi e in vendita il 1° gennaio al prezzo di 54,99 Euro su LEGO Store. La casa-rana ha tutto ciò che vi servirà per iniziare la vostra avventura nel vasto mondo di Minecraft: essa, infatti, è dotata di un letto, di un tavolo, di un banco da lavoro, di una fornace di alcune casse, nonché di un tetto facilmente sollevabile durante le sessioni di gioco.



Infine, è in arrivo anche il primo set della serie Minecraft Legends, Resa dei Conti con il Divoratore. Il modellino costerà 44,99 Euro e sarà lanciato il 1° gennaio su LEGO Store. A questo giro, però, non si tratta di una vera e propria costruzione, ma di una action figure montabile e smontabile a vostro piacimento, insieme ad una serie di altre piccole miniature che ritraggono il Ranger di Minecraft e alcuni mob del gioco.