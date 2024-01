LEGO, questo meraviglioso libro ripercorre 90 anni di storia con tantissime illustrazioni!

Anche se il set LEGO di Fantozzi non diventerà mai realtà, la storia dei mattoncini danesi è lunga e costellata di successi, che ormai hanno fatto di LEGO un brand tra i più noti al mondo. E allora perché non celebrare i novanta e passa anni di LEGO con un libro che ne ripercorre i successi?



Annunciato nelle scorse ore, LEGO Timelines è scritto da Simon Hugo, un autore già noto per il suo impegno nella scrittura di libri sulle iconiche costruzioni danesi e con all'attivo svariate pubblicazioni tra manuali e saggi dedicati alla compagnia di Billund. Per il momento, il libro può essere preordinato su Amazon.com, mentre una versione italiana ancora manca all'appello, dal momento che di una traduzione del testo in lingue diverse dall'inglese non si sa nulla e che la pagina prodotto su Amazon Italia non esiste ancora.



In ogni caso, LEGO Timelines uscirà il 3 settembre 2024 sul mercato anglosassone, avrà una lunghezza pari a 256 pagine e costerà 35 Dollari. Del testo sono state già diffuse alcune incredibili pagine, che ci mostrano (tra le altre cose) una timeline degli accessori per le minifigure, una "storia" dei set LEGO dedicati ai pirati e alcuni set iconici come la Ruota Panoramica LEGO. Potete dare un'occhiata alle immagini in calce a questa notizia.



In totale, l'autore del libro ha confermato che LEGO Timelines conterrà più di 100 linee del tempo corredate di illustrazioni e fotografie: lo scopo del saggio è quello di celebrare (in ritardo) i 90 anni di storia della casa di Billund - fondata nel lontano 1932. Nella descrizione ufficiale si legge che "potrai avventurarti tra pagine piene di notizie affascinanti, immagini incredibili e dettagli mai visti prima, scoprendo un baule del tesoro di set LEGO tra i più iconici di sempre, senza dimenticare le minifigure, gli accessori e molto altro".