LEGO Marvel e DC: ben 7 set in arrivo in estate, ecco le immagini!

Dopo aver visto la nuova Batmobile lanciata da LEGO in occasione dell'arrivo di The Flash al cinema, la compagnia danese dei mattoncini ha svelato tutte le sue uscite estive targate Marvel e DC: parliamo di ben sette set diversi, quattro legati alla Casa delle Idee e altri tre alla Distinta Concorrenza!



Partiamo dai set Marvel: il primo è il set Venomized Groot da 630 pezzi, con numero di serie 76249 e che verrà venduto al prezzo di 49,99 Dollari sul LEGO Store. Il set, che sarà lanciato il 1° agosto, è indicato per i bambini dai 10 anni in su, e ci mostra una versione "corrotta" di Baby Groot, parassitata dal simbionte Venom: si tratta di una forma del Guardiano della Galassia mai vista al cinema!



Continuiamo poi con il set Spider-Man Final Battle da 900 pezzi, anch'esso disponibile sul LEGO Store dal 1° agosto. Il prezzo di questa creazione è di 109,99 Dollari, per i quali potrete portarvi a casa una ricostruzione dell'ultima battaglia di Spider-Man: No Way Home, con i tre Uomini Ragno di Tobey Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield intenti, insieme a Ned, Zendaya, Dottor Octopus e Doctor Strange, a darle di santa ragione a Green Goblin ed Electro.



Passiamo poi ad un set decisamente più piccolo, l'Iron Man Hulkbuster vs. Thanos da 66 pezzi, in vendita sul LEGO Store sempre dal 1° agosto a soli 26,99 Dollari. La scena mostrata è ripresa dagli ultimi film degli Avengers, e vede Tony Stark in versione Hulkbuster scontrarsi con il Titano Folle Thanos, di cui abbiamo anche una miniatura con tanto di elmo.



Sempre legato alla Saga dell'Infinito è l'ultimo set Marvel in arrivo, la Battaglia Finale di Avengers: Endgame da 794 pezzi, in uscita ad agosto sul LEGO Store a 99,99 Dollari. La scesa ci mostra Thanos mentre combatte con un cast tutto femminile di eroine Marvel, tra cui Shuri, Okoye, Valchiria, Captain Marvel, Wanda Maximoff e Wasp.



Passando ora alla DC, oltre alla già citata Batmobile di Batman del 1989, nei LEGO Store arriverà anche una seconda Batmobile, questa volta da soli 54 pezzi e pensata per i più piccoli, con un'età consigliata di almeno 4 anni per il set. Insieme alla vettura, dotata di alti da pipistrello e di un design decisamente squadrato, abbiamo in bundle anche due miniature di Batman e di Joker, per un prezzo di 26,99 Dollari.



Conclude la lista dei lanci supereroistici LEGO dell'estate lo scontro tra Joker e Batman sul Batwing, anch'esso ripescato dai film di Tim Burton e indicato per i bambini dagli otto anni in su. Il set è composto da 357 pezzi e sarà venduto a partire dal 1° agosto al prezzo di 37,99 Dollari.