LEGO lancia il nuovo set Icons: con questa promozione è gratis!

Se, dopo aver dato un'occhiata all'alberto genealogico LEGO Ideas o a uno dei tantissimi altri prodotti in mattoncini danesi in arrivo nel 2024, vi è venuta voglia di fare acquisti compulsivi sullo Store Online LEGO, abbiamo ottime notizie per voi: fino al 16 gennaio potrete accaparrarvi un set LEGO in omaggio con i vostri acquisti!



Il set in questione è stato annunciato appositamente per l'occasione: si tratta del Food Truck Retrò della collezione LEGO Icons, che può anche essere acquistato a prezzo pieno sul LEGO Store. Senza usufruire dell'offerta, il modellino ha un prezzo di 29,99 Euro. Tuttavia, collegandovi all'apposita pagina delle offerte LEGO potete notare una promozione che vi permette di ricevere il Food Truck Retrò gratuitamente con un ordine da almeno 190 Euro.



L'offerta sarà valida solo fino al 16 gennaio e solo fino ad esaurimento scorte: se avete qualche acquisto in sospeso, insomma, questa è la vostra occasione per togliervi uno sfizio e mettere le mani su un regalo extra da aggiungere alla vostra collezione. Per giunta, il nuovo set Icons non è certo un diorama minuscolo: al contrario, esso è indicato solo ai costruttori esperti e comprende ben 310 pezzi. Anche il suo assemblaggio, dunque, non sarà una passeggiata!



Il Food Truck Retrò LEGO è un furgoncino degli hot-dog ispirato allo stile americano degli anni Cinquanta. Si tratta di un mini-set ricco di dettagli sia all'esterno che all'interno, dove spicca un'area di preparazione del cibo con tanto di piano cottura e di distributore per le bibite. Come se ciò non bastasse, nel set troverete anche le minifigure del cuoco-venditore e di un cliente, insieme ad una pletora di accessori come hot dog, patatine fritte e condimenti.



Infine, alcuni elementi del set sono "apribili": tra di essi abbiamo il la tenda del furgoncino, mentre il vassoio dei condimenti può essere allestito dal costruttore a seconda delle sue preferenze. Infine, il tettuccio potrà essere smontato per rivelare i dettagliatissimi interni del set. Il Food Truck Retrò misura 7 centimetri di altezza, 13 centimetri di lunghezza e 6 centimetri di larghezza.