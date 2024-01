LEGO lancia il suo primo gioco da tavolo: svelato Monkey Palace, arriva nel 2024!

Negli scorsi giorni, vi abbiamo svelato che il 2024 sarà l'anno dello spazio per LEGO, con tanti set a tema astronomico in arrivo per tutte le principali linee di modellini del colosso danese. Quest'anno, però, LEGO si lancerà anche nel mondo dei giochi da tavolo grazie ad una collaborazione senza precedenti con Asmodee.

Con un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, LEGO e Asmodee hanno annunciato Monkey Palace, il primo gioco da tavolo frutto della loro collaborazione diretta. Il gioco, del quale ancora non abbiamo alcuna immagine ufficiale, verrà presentato ufficialmente alla Fiera del Giocattolo di Norimberga (che si terrà tra il 30 gennaio e il 3 febbraio) e verrà messo in vendita il 3 ottobre 2024, in concomitanza con la più grande fiera dedicata ai giochi da tavolo al mondo, l'Essen Spiel.

Monkey Palace è la seconda grande novità del 2024 per Asmodee: negli scorsi mesi, l'azienda ha infatti annunciato Altered, il suo primo gioco di carte collezionabili in arrivo nel corso di quest'anno e che punta a concorrere con il GCC Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Magic: The Gathering. Tornando a Monkey Palace, invece, il gioco da tavolo è stato creato dai designer David Gordon e Tin Aung Myaing (anche noto come TAM) e punta ad offrire un divertimento unico e adatto a giocatori di tutte le età.

Il comunicato di Asmodee ci svela che Monkey Palace sarà un gioco strategico a tema "giungla", per due o quattro giocatori, che incorporerà sia elementi collaborativi che competitivi. Infatti, i giocatori dovranno collaborare per costruire il "Monkey Palace" e, al contempo, dovranno gareggiare per ottenere il maggior numero di mattoncini-punti sotto lo sguardo vigile di una scimmia.

Ovviamente, il Monkey Palace sarà fatto di LEGO, mentre il LEGO Systems in Play, sul quale Asmodee e LEGO non si sono voluti sbilanciare ulteriormente, permetterà agli utenti di vivere partite l'una diversa dall'altra, con risultati finali totalmente unici tra uno scontro e l'altro.