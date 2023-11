LEGO lancia il gigantesco set Museo di Storia Naturale: bellissimo e modulare!

Dopo il set LEGO del teschio del T-Rex di Jurassic Park, la casa danese dei mattoncini non poteva certo esimersi dal lanciare un vero e proprio museo di storia naturale in formato LEGO. In effetti, è proprio questo il tema del nuovo set LEGO Ideas, che non è solo enorme, ma anche modulare!



Il set LEGO Icons - Museo di Storia Naturale uscirà il 1° dicembre 2023 in tutti i negozi e sul LEGO Store, al costo monstre (ma neanche troppo, per gli standard LEGO) di 299,99 Euro. Con un'uscita giusto in tempo per Natale, siamo certi che il modellino farà la felicità di qualche appassionato di mattoncini e di scienza, specie tra gli adulti.



Sì, perché il set da 4.014 pezzi è adatto solo a utenti adulti, con un'indicazione rivolta solo al pubblico 18+. Le dimensioni dell'edificio sono pari a 31 centimetri in altezza, 39 in larghezza e 25 in profondità. Inutile dire, però, che il piatto forte del Museo di Storia Naturale è la sua natura del tutto modulare, che porta avanti la tradizione della linea "edifici modulari" di LEGO.



Il set è il primo museo della collezione Edifici Modulari e può dunque essere modificato dagli esperti costruttori e, soprattutto, collegato ad altri diorami, edifici e strutture del medesimo set per comporre una vera e propria città LEGO, oppure persino un enorme grattacielo su più piani: la fantasia (e lo spazio disponibile) sono dunque l'unico limite.



Il modellino in sé è invece un museo di storia naturale su due piani, con tanto di doppio lucernario che lascia passare tutta la luce necessaria ad illuminare la collezione di tesori presente all'interno dell'edificio, tra cui spicca un incredibile modellino di Brachiosauro. Tra le varie sezioni del museo abbiamo la hall, l'ufficio del curatore, la galleria dedicata all'astronomia, quella degli antichi manufatti e quella di fossili.