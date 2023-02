LEGO lancia il nuovo casco di Star-Lord e non solo: le novità di marzo e aprile 2023

Fra le diverse linee proposte da LEGO, sta riscuotendo parecchio successo quella dedicata ai caschi - che possono riferirsi al mondo Marvel come a quello di Star Wars. A tal proposito il 2023 è iniziato con il nuovo casco LEGO di Star-Lord, del Comandante clone Cody, della Principessa Leia (Boushh) e del Captain Rex.

Partiamo proprio dal casco LEGO di Star-Lord, il leader indiscusso dei Guardiani della Galassia. Il casco è composto da 602 mattoncini più una robusta targhetta, misura 18 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Sarà disponibile a partire dal prossimo 1 aprile 2023 ed è già possibile ordinarlo sul LEGO Shop a un prezzo di 79,99 euro.

Sarà sicuramente un successo anche il colorato casco del Comandante clone Cody, disponibile a partire dal prossimo 1 marzo 2023 a un prezzo di 69,99 euro. I pezzi in questo caso sono 766, il set infatti è più grande di quello di Star-Lord: siamo a 21 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 14 cm di profondità.

Il casco della Principessa Leia (Boushh), sempre disponibile dal 1 marzo 2023 a 69,99 euro, consta invece di 670 pezzi ed è stato pensato come omaggio al 40esimo anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi in cui la Principessa Leia si traveste da cacciatore di taglie Boushh per entrare nel palazzo di Jabba the Hutt.

Chiudiamo infine con il casco di Captain Rex: sarà disponibile a partire dall’1 marzo 2023 a un costo di 69,99 euro. Questo set è formato da 854 pezzi. Avete già scelto quale casco comprare?