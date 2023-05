LEGO lancia una nuova Batmobile: è ispirata a Batman di Tim Burton

Dopo aver visto la Bat-Caverna di Batman - Il Ritorno in formato LEGO, la casa dei mattoncini danesi ha annunciato un altro set dedicato al Cavaliere Oscuro. Stiamo parlando della nuova versione della Batmobile, che rimette in scena un inseguimento tra il Crociato di Gotham e la sua nemesi, Joker, ad un prezzo piuttosto contenuto!

A differenza della Bat-Caverna lanciata qualche giorno fa (e della Batmobile del film del 1989 lanciata nel 2019), infatti, la nuova Batmobile è un set pensato per il pubblico più giovane, poiché viene indicata per tutti i bambini con più di otto anni di età. Il numero di pezzi e il prezzo, in effetti, riflettono questa collocazione di mercato: stiamo parlando infatti di "soli" 438 pezzi, che verranno venduti in un bundle con due minifigure di Batman e di Joker a 44,99 Dollari.



Non sottovalutate il set, però: la Batmobile è ispirata a quella del Batman di Tim Burton, ed è pressoché identica a quella che andrà a comporre la parte centrale del set della Bat-Caverna. Anzi, vista la vicinanza dei due annunci è possibile che quello di oggi rappresenti semplicemente una versione standalone della Batmobile che farà parte della Batcave Shadow Box destinata ad un pubblico più adulto ed esperto.



Inoltre, l'auto del Cavaliere Oscuro avrà dei lati girevoli da cui spunteranno delle mitragliatrici, perfette per dare la caccia ai peggiori criminali di Gotham. Anche il tettuccio della vettura potrà essere sollevato, in modo da eiettare Batman dall'abitacolo per uno scontro corpo a corpo con Joker e con tutti gli altri iconici villain DC. Infine, collegato alla marmitta dell'auto avremo un elemento a forma di fiamma rotante, che girerà ogni volta che farete sfrecciare la Batmobile su una superficie piana.