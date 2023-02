LEGO lancia l'attesissimo set de Il Signore degli Anelli: Gran Burrone

A pochi giorni dal lancio del set LEGO dedicato a Star-Lord, il produttore di giocattoli ha annunciato oggi l’arrivo dell’attesissimo set “Il Signore degli Anelli: Gran Burrone”, ispirato al primo capitolo dell’iconica trilogia di film.

Composto da 6.167 pezzi e 15 minifigure, il modello riproduce la roccaforte degli Elfi. Il set è ricco di citazioni e riferimenti alle scene più famose e che gli appassionati riconosceranno immediatamente.

LEGO, insieme a Warner Bros, ha lavorato per rendere più immersiva l’esperienza di costruzione ed ha suddiviso il modello in tre sezioni.



Nella prima troviamo la sala del consiglio dove sono presenti una serie di sedute a cerchio ed il piedistallo dove viene mostrato per la prima volta l’Unico Anello, la camera da letto di Frodo con tanto di scrivania e scrigno, e lo studio di Elrond.

Nella seconda sezione viene riprodotta La torre degli Elfi con le cinque elfiche, mentre nella terza ed ultima sezione troviamo il gazebo, il fiume Bruinen ed il ponte: questi tre vanno a ricreare la scena della partenza da Gran Burrone della Compagnia.



Le quindici minifigure invece includono Gandalf il Grigio, i quattro Hobbit (Frodo Baggins, Samvise Gamgee, Meriadoc Brandybuck detto “Merry”, Peregrino Took alias Pipino), Legolas, Gimli, Boromir e Aragorn. A questo si aggiungono Elrond, Arwen, Bilbo Baggins, altri elfi ed il nano Gloin.



Il set sarà disponibile in anteprima dal 5 al 7 Marzo 2023 per i membri Loyality al prezzo di 499,99 Euro e per ogni acquisto effettuato si riceverà in regalo il set LEGO Brickheads: Frodo e Gollum. La disponibilità generale è prevista dall’8 Marzo sui LEGO Store e su Lego.com, oltre che nei principali negozi di giocattoli, mentre il 1 Giugno approderà su Amazon.