LEGO, la Lamborghini Huracan si tinge di arancione: il nuovo set Technic arriva ad aprile

In passato, vi abbiamo svelato quali sono i modellini LEGO di automobili più belli da costruire di sempre. Ora, però, sembra che questa lista necessiti di una revisione: la nuova LEGO Lamborghini Huracan Tecnica Orange potrebbe essere svelata molto presto, per la gioia di tutti gli appassionati della casa di Sant'Agata.



Il nuovo set non è ancora comparso sul LEGO Store, ma è stato svelato dal sito web LEGO Bricks Megastore, uno dei più importanti rivenditori convenzionati con LEGO in Australia. Le immagini a corredo del prodotto, però, non lasciano alcun dubbio: LEGO realizzerà una nuova Lamborghini in mattoncini, che dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi ad un prezzo veramente intrigante.



Dopo il lancio su Amazon della LEGO Lamborghini Sián FKP 37, che aveva un costo originale di ben 449 Euro, pare infatti che il colosso danese si sia deciso a pubblicare un set più economico: la Lamborghini Huracan arancione costerà soli 49,99 Dollari, che dovrebbero tradursi in 49,99 Euro sul mercato nostrano. Ovviamente, ciò significa che le dimensioni del set saranno nettamente inferiori rispetto a quelle della Sián FKP 37: se quest'ultima contava ben 3.969 pezzi, la Huracan sarà invece composta da "soli" 806 pezzi.



Sfortunatamente, il diorama rappresenta una semplice ricolorazione dell'originale Lamborghini Huracan LEGO, che è stata lanciata nella tinta Lime Green alcuni anni fa e che è ancora disponibile sul LEGO Store. A differenza del set da quasi 4.000 pezzi, rivolto perlopiù ad un pubblico adulto, quello in arrivo ad aprile dovrebbe essere principalmente destinato ai bambini tra i 9 e i 10 anni, proponendo un modellino ricco di dettagli ma comunque piuttosto semplice e abbordabile da costruire.