LEGO si dà agli insetti! Annunciato il nuovo set con scarabeo e mantide religiosa

Dopo l'annuncio del LEGO Concorde della serie Icons, pensavate che la casa dei mattoncini danesi avesse esaurito le frecce al suo arco per i mesi estivi, vero? Vi sbagliavate! Nelle scorse ore, LEGO ha annunciato un nuovo set della linea Ideas che farà la felicità degli amanti degli insetti con le sue riproduzioni a grandezza naturale.

Non a caso, il set è intitolato Collezione di Insetti e comprende tre bellissimi esemplari che faranno un figurone sulle vostre mensole e sulle vostre librerie: stiamo parlando di uno Scarabeo Ercole, di una Farfalla Morfo Blu e di una Mantide Religiosa Cinese. Potete vedere un (bellissimo) confronto tra la versione LEGO e quella reale dei tre insetti sul LEGO Store, dove il set sarà in vendita dal 7 settembre (4 settembre per gli iscritti al programma VIP) al prezzo di 79,99 Euro.



Il diorama è composto da ben 1.111 pezzi ed è indicato per un pubblico adulto, mentre ciascuna delle tre creature riprodotte in mattoncini danesi misura 18 centimetri in altezza, 17 in lunghezza e 16 di spessore. La Farfalla Morfo Blu viene rappresentata nei suoi bellissimi colori mentre si trova appoggiata accanto ad un'ape mellifera, mentre lo Scarabeo Ercole ha delle ali staccabili e delle enormi corna caratteristiche della sua specie. La Mantide Cinese, invece, è una femmina ed è rappresentata insieme ad una coccinella a sette puntini.



Tutti e tre i modelli sono a grandezza naturale e sono pienamente snodabili, replicando così in formato mattoncino l'animale a cui sono direttamente ispirati. Inoltre, essi sono collocati in un ambiente che mima da vicino quello dei tre insetti di riferimento, progettato dal fan designer José Maria.



Come tutti i set LEGO Ideas, anche la Collezione di Insetti è stata vagliata da LEGO dopo essere passata per LEGO Ideas, il portale dell'azienda danese in cui i fan possono inserire le loro creazioni nella speranza che raggiungano 10.000 Supporter e vengano considerate per la pubblicazione. Insomma, sembra proprio che questo diorama sia un successo già annunciato!