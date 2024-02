I LEGO incontrano i Metallica nel set Ideas più rock di sempre: ben 3.000 pezzi!

Se il set LEGO a tema Taylor Swift non ha incontrato i vostri gusti musicali, potreste rimanere stupiti dando un'occhiata a questo incredibile modellino dei Metallica in concerto durante un'esibizione del loro World Tour M72, che si è aperto lo scorso aprile e che si concluderà a settembre.



Il diorama è stato pubblicato su LEGO Ideas dal costruttore MetalliBrick: dopo essere stato caricato sulla piattaforma il 13 novembre scorso, il modellino Metallica M72 World Tour ha ottenuto 10.000 supporters in un tempo record, pari a soli tre mesi. Ciò dovrebbe dare al set un'elevata possibilità di essere pubblicato e distribuito nei LEGO Store, anche se sappiamo che i processi di selezione dei set LEGO possono essere brutali, talvolta.



In totale, il set LEGO dedicato ai Metallica comprende quasi 3.000 mattoncini: un'enormità! Dei 2.972 pezzi utilizzati per la sua costruzione, 419 sono serviti per la pavimentazione del set, 1.106 per il palco dell'esibizione, 1.120 per le torri laterali, 77 per la batteria, 44 per i microfoni e poco più di 150 per le luci. Il livello di dettaglio è dunque incredibile, anche se dobbiamo ipotizzare che esso verrebbe nettamente ridotto in caso di adattamento in un set "commerciabile".



Ai 3.000 pezzi si aggiungono poi quattro minifigure dedicate a Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett e Robert Trujillo, i membri della popolarissima band heavy metal americana. Il set, comunque, non è il primo ad essere realizzato da MetalliBrick, che ha già creato diversi diorami tratti da concerti della sua rock band preferita qua e là per il mondo.



"Non avevo alcuna intenzione di creare un altro set LEGO tratto da un concerto. Visto che costruisco solo set fisici (e che compro i pezzi uno per uno) si tratta di progetti costosi. Però i miei piani sono cambiati all'annuncio dell'M72 World Tour dei Metallica. L'ispirazione mi ha colpito, l'eccitazione ha preso il sopravvento e ho capito semplicemente che dovevo costruire una replica del palco del loro tour mondiale", ha spiegato MetalliBrick.