LEGO incontra lo studio Ghibli: questo set dedicato a Totoro è degno di Miyazaki

Se il set LEGO fanmade dedicato alla Città Incantata vi ha colpiti, allora anche questo modellino LEGO ispirato a Il Mio Vicino Totoro non vi lascerà certo indifferenti. Addirittura, il prodotto - sempre realizzato da un fan dei mattoncini danesi e dello Studio Ghibli - potrebbe arrivare nei negozi!



Sì, perché il set "My Neighbor Totoro" è stato un successone su LEGO Ideas. Il diorama, realizzato dal costruttore Daniel Bradley, ha infatti raccolto i 10.000 Supporters necessari per essere considerato per la pubblicazione da parte della casa di Billund nel giro di meno di sei mesi: la pubblicazione del set sul portale di LEGO è avvenuta il 23 ottobre 2023. Normalmente, un diorama impiega almeno 12-18 mesi prima di raggiungere i 10.000 "fan" su Ideas.



Ovviamente, ciò non significa automaticamente che il prodotto diventerà realtà: nel 2023, per esempio, LEGO ha selezionato due set Ideas in un pool di progetti fan-made composto da più di 70 opere. Tuttavia, quello di Totoro sembra un set in pieno stile LEGO, con un livello di dettaglio incredibile e, al contempo, delle dimensioni contenute e un numero di pezzi abbordabile, il che potrebbe renderlo perfetto per la pubblicazione nei negozi.



Il set mostra Totoro, Mei e Satsuki alla fermata dell'autobus insieme a due creature della foresta, mentre alle loro spalle si staglia il portale di un tempio giapponese. Gran parte del diorama, però, è destinata ad una accurata rappresentazione del Gattobus, una delle creature più iconiche del film di Hayao Miyazaki. Quest'ultimo, inoltre, ha un "tetto" che può essere aperto per rivelare la cabina passeggeri all'interno.



Il creatore del set ha spiegato, nella pagina prodotto del diorama sul portale Ideas, che "Sono un grande ammiratore dei capolavori dello Studio Ghibli, e con questo modellino ho voluto catturare l'essenza di uno dei miei preferiti attraverso il medium dei mattoncini LEGO. Credo che questo set non sia solo un buon pezzo da collezione, ma anche una piccola sfida per i costruttori di tutte le età, permettendovi di immergervi nel magico mondo di Totoro".