LEGO Ideas, annunciati i vincitori del 2023: questi due set dei fan diventeranno realtà!

Neanche il tempo di parlarvi della fotocamera Polaroid fatta interamente di LEGO (in arrivo nel 2024), che già il colosso danese dei mattoncini svela due nuovi set LEGO Ideas in uscita nei prossimi mesi. Si tratta di due prodotti diversissimi tra loro, uno dei quali arriva da un'amatissima saga di romanzi e film!

I due set si chiamano LEGO Twilight: Cullen House e LEGO The Botanical Garden. I due nomi sono piuttosto autoesplicativi: se il primo modellino rappresenta in versione LEGO la Casa dei Cullen della saga di film di Twilight, il secondo è invece una replica di un giardino botanico dalle architetture che ricordano l'estetica del ferro e del vetro, con ampie vetrate trasparenti e un gran numero di piante all'esterno e all'interno.



Come spiega The Brick Fan, i due set sono i "vincitori" del processo di revisione dei progetti LEGO Ideas del 2023. O meglio, della prima tornata di revisioni dei progetti LEGO Ideas del 2023: altre tre tornate, infatti, si sono svolte negli ultimi mesi e aspettano ancora di ricevere un verdetto definitivo, che arriverà solo nel corso del 2024.

In ogni caso, i due set prescelti facevano parte di un totale di 71 costruzioni sottoposte al vaglio di LEGO negli ultimi mesi. Perché un set LEGO Ideas venga preso in considerazione con una revisione ufficiale, esso deve raccogliere almeno 10.000 Supporters sulla piattaforma ufficiale della Casa dei mattoncini danesi. Considerato comunque che ben 69 progetti su 71 sono stati cestinati dall'ultima tornata di revisione, possiamo stare certi che la scrematura operata da LEGO sia severissima.



I motivi per cui un set che ha raccolto un elevato numero di Supporters non viene infine pubblicato possono essere diversi. In alcuni casi, l'azienda produttrice decide di non procedere con build troppo complesse o di poco appeal per l'utenza. In altri casi, invece, sono problemi legati ai diritti d'autore a far desistere la compagnia. Infine, c'è sempre la possibilità che i prodotti creati dai fan confliggano, agli occhi dell'azienda, con quelli già lanciati o in fase di progettazione e che usciranno nei prossimi mesi.