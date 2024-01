LEGO Icons, svelato il set del Martin Pescatore: è un piccolo capolavoro

Dopo il successo del set LEGO Icons Food Truck Retrò, gratuito a fronte di un acquisto online da almeno 190 Euro, il colosso dei mattoncini danesi ha svelato un nuovo prodotto della sua linea per adulti. A questo giro, però, si torna nella natura: il Martin Pescatore della linea LEGO Icons è una gioia per gli occhi!



Dopo aver messo in commercio le piante grasse della serie LEGO Icons e il tris di insetti LEGO Icons, la casa di Billund torna dunque con un altro soggetto naturalistico, seguendo un trend estremamente apprezzato dai fan con qualche anno in più sulle spalle. Il Martin Pescatore costerà 49,99 Euro e verrà rilasciato nei negozi fisici e su LEGO Store a partire dal 1° febbraio 2024.



Il modellino è composto da 834 pezzi ed è pensato per i costruttori maggiorenni, come tutti i prodotti Icons. Il set ci mostra un martin pescatore mentre si libra in cielo dopo essersi tuffato nelle acque di uno stagno ed aver preso al volo (letteralmente!) il suo prossimo pasto, ovvero un pesciolino, che l'uccello stringe nel becco. Completano la scena un paio di giunchi, che forniscono ulteriore realismo al diorama.



La particolarità distintiva del Martin Pescatore LEGO Icons è la sua flessibilità: i costruttori, infatti, potranno posizionare testa e artigli come preferiscono, dal momento che questi ultimi sono completamente snodabili. LEGO spiega che i fan potranno "posizionare la testa e gli artigli dell'uccello per creare la loro posa preferita prima di metterlo in mostra perché tutti possano ammirarlo".



In effetti, il set è un'ottima decorazione per la scrivania o per il salotto, con delle dimensioni pari a 21 centimetri di altezza, 31 centimetri di larghezza e 17 centimetri di profondità. Inoltre, si tratta anche di un progetto LEGO pensato per una costruzione distesa e rilassante, che può essere facilmente portata a termine da qualsiasi utente adulto.