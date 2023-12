LEGO Harry Potter, svelati i set del 2024: ci sono tante location dei film!

Dopo il reveal dei set LEGO Technic a tema astronomico in arrivo nel 2024, la casa dei mattoncini danesi ha svelato nelle scorse ore una pletora di nuovi set in uscita nei primi mesi del prossimo anno. Star degli annunci sono stati ben sei modellini a tema Harry Potter: vediamoli insieme!

Anche a questo giro, i prodotti non risultano ancora disponibili sul LEGO Store, ma sono stati annunciati tramite il portale del retailer tedesco JB Spielwaren. Stando al negozio online d'Oltralpe, tutti e sei i set usciranno entro marzo 2024: probabilmente, i diorami godranno di un lancio simultaneo tra il mese di febbraio e quello di marzo, prima della fine del primo trimestre del prossimo anno.



Il set più piccolo tra quelli presentati è la Flying Ford Anglia da 165 pezzi: l'automobile viene incantata da Ron nel corso degli eventi di Harry Potter e la Camera dei Segreti e viene utilizzata da quest'ultimo e da Harry dopo che l'entrata al binario 9 e 3/4 per Hogwarts viene sigillata dall'elfo Dobby. In versione LEGO, l'automobile volante è un piccolo diorama adatto anche ai bambini dai sette anni in su, che però contiene anche le minifigure di Harry, Ron e della civetta Edvige.



E sempre Edvige è la protagonista del secondo set, intitolato Hedwig at 4 Privet Drive e composto da 337 pezzi. Il modello mostra la civetta mente si posa sul segnale che indica la via dell'abitazione della famiglia Dursley, a Little Whinging, nel Surrey. I Dursley sono gli zii di Harry Potter, nonché coloro che lo hanno cresciuto dopo la morte dei suoi genitori. Anche in questo caso, il diorama è perfetto per i più piccoli, dal momento che l'età per cui viene consigliato va dai sette anni in su.



Per i bambini dagli otto anni a salire, invece, sono indicati i due set della Rimessa per barche di Hogwarts e del Covo di Hagrid, il cui nome inglese è rispettivamente "Hogwarts' Boathouse" e "Hagrid's Hut: an Unexpected Visit". Il primo prodotto comprende 350 pezzi e cinque miniature, tra cui Harry, Hermione, Neville e la Professoressa McGranitt; il secondo, invece, è composto da ben 896 pezzi, tra cui le miniature di Hagrid, Harry, Ron, Hermione e Draco.



Concludiamo con altre due iconiche ambientazioni di Hogwarts, ovvero la voliera dei gufi del castello (Hogwarts' Castle Owlery, da 364 pezzi) e la Foresta Proibita (Forbidden Forest: Magical Creatues, da 172 pezzi). Mentre nel primo diorama vediamo ancora una volta la civetta Edvige, nel secondo è Fierobecco, l'Ippogrifo di Hagrid, a rubare la scena!