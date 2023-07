LEGO Harry Potter: il nuovo, maestoso set è dedicato alla Banca dei Maghi Gringott

Dopo il grande successo di Hogwarts Legacy, il mondo di Harry Potter sembra essere tornato sulla cresta dell'onda. Sarà per questo che anche LEGO ha deciso di dedicare un set a un'iconica location del Wizarding World, la Banca dei Maghi Gringott? Il diorama uscirà nel mese di settembre!

Già visibile sul sito web di LEGO, l'edizione del Collezionista della Banca dei Maghi Gringott è un set che celebra la location apparsa per la prima volta in Harry Potter e la Pietra Filosofale: l'edificio, fondato nel lontano 1474, si trova nel centro di Dragon Alley, a Londra, e viene visitata dal maghetto interpretato da Daniel Radcliffe poco prima di partire per Hogwarts.



Venendo ai dettagli più tecnici, il nuovo set contiene la bellezza di 4.803 pezzi, per un prezzo di 429,99 Euro: si tratta di un prodotto specificamente pensato per i collezionisti più incalliti e per i fan di lunga data del mondo di Harry Potter, insomma. L'uscita del diorama è fissata per il 4 settembre, mentre le prenotazioni non sono ancora aperte. Il set, infine, è consigliato per i costruttori che hanno 18 anni o più.



L'edificio è stato riprodotto dai designer LEGO fin nei minimi dettagli: oltre ad un esterno del tutto simile alla versione cinematografica della Gringott, infatti, sono state realizzate anche tutte quante le sale interne della banca, compresi i tre caveau sotterranei, collegati da un meccanismo con montagne russe e carrelli da miniera. Spazio anche per una riproduzione del Drago Panciasquamato Ucraino, che può essere collocato in cima al set, compatibile con il più ampio diorama dedicato al resto di Dragon Alley.



Infine, la Banca dei Maghi Gringott contiene ben 13 miniature: queste ultime sono rispettivamente dedicate a Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Hagrid, Dragomir Despard, Bellatrix Lestrange, Unci-Unci, Bogrod, e Ricbert, insieme ad un Mangiamorte, a due guardie e a due banchieri goblin.